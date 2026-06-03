La hija de los reyes Felipe y Letizia ha recibido este 3 de junio las máximas condecoraciones de la región

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La princesa Leonor ha vivido este miércoles, 3 de junio, una jornada histórica. La hija de los reyes Felipe y Letizia ha recibido las máximas condecoraciones de Murcia: la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, que se le ha otorgado en Cartagena, la Medalla de Oro de la Villa de San Javier y el nombramiento como Hija Adoptiva de este municipio.

Estos reconocimientos llegan por "su representación institucional de la Corona, ejemplaridad y compromiso con el servicio público, defensa de la unidad y de la diversidad de España y reconocimiento a su vinculación institucional con la Región de Murcia" y ante el fin de su etapa como alumna de la Academia General del Aire y del Espacio.

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Los detalles de los actos

Cartagena, San Javier y Murcia capital han sido las tres paradas del recorrido institucional que ha concentrado en apenas unas horas los actos. Ataviada con su uniforme del Ejército del Aire y el Espacio, Leonor ha asegurado que los galardones le "honran" y le "vinculan para siempre" con los murcianos.

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En el Libro de Oro del Ayuntamiento de San Javier, la princesa de Asturias ha escrito: "San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices. Aquí, además de descubrir el espíritu alegre de los sanjaviereños he comprobado lo que significa el compañerismo, la confianza y la entrega".

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A lo largo de todo el recorrido ha protagonizado un baño de masas con todos los vecinos que se han desplazado para verla, darle la mano y pedirle una foto.

Pero, sin duda, el momento que más se hacía esperar era su discurso tras obtener la Medalla de Oro del municipio en el que se ubica la AGA, con el que ha despertado las risas de los allí presentes.

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El discurso de Leonor

"Aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio, con esta ceremonia hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí. Desde luego les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados del 2023", ha comenzado la princesa.

"Créanme cuando les digo que entiendo muy bien el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera vez que lo menciono y me parece que lo repetiré muchas más a lo largo de mi vida", ha continuado.

Asimismo, ha manifestado que, durante esta última etapa en San Javier, "he compartido con 73 compañeros de promoción y de otras promociones del escuadrón de alumnos mucho más que clases, vuelos, maniobras". "Aquí en Murcia he vivido y ampliado mi manera de entender el compañerismo, porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero", ha indicado.

La heredera al trono ha querido mencionar también los momentos clave y, a su vez, más difíciles de su instrucción en la AGA, desde la suelta hasta su "curso en la Escuela Militar de Paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla". "A veces, desde luego, que conviene encomendarse a la Morenica", ha bromeado, haciendo un claro y divertido guiño local haciendo referencia a ponerse bajo el amparo de la Virgen de la Fuensanta, la queridísima patrona de la ciudad y de su Huerta.

Finalmente, ha subrayado que recibe las distinciones "con humildad y gratitud y con el deseo de estar siempre a su altura. "Me espera ahora otra parte también importante de mi formación y que afronto con ganas y con la intención de avanzar más en mi preparación. Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo. Y como una cowboy de la A3 echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar. Muchas gracias".