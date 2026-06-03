Susana Molina visibiliza los incendios en Murcia, su tierra natal

Natalia Sette 03 JUN 2026 - 12:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte en su perfil un video del incendio de Murcia para dar notoriedad a la terrible situación

La reflexión de Susana Molina tras la polémica generada sobre las influencers ‘lifestyle’

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Este martes 2 de junio, Murcia se ha visto azotada por un incendio que ha dejado devastados a todos los habitantes de la región. Susana Molina, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y murciana de nacimiento , ha querido visibilizar esta horrible situación a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con un millón de seguidores.

El parque regional de El Valle-Carrascoy, donde se originó el incendio, es un Espacio Natural Protegido cuyas sierras constituyen una frontera natural e histórica entre el valle de Guadalentín, por el que se extiende la famosa Huerta de Murcia, y el Campo de Cartagena. Ya son 177 hectáreas las que se han visto calcinadas y todo parece indicar que quedará controlado esta misma tarde gracias a las favorables condiciones meteorológicas.

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Los murcianos están destrozados al ver destruido un paraje tan emblemático de la región. Es por ello que Susana, sabiendo el altavoz que tiene, ha compartido un ‘reel’ en sus ‘stories’ para dar notoriedad a lo que está pasando. El video publicado muestra varias imágenes del incendio con un mensaje claro: “El Gobierno de la Región de Murcia pide la intervención de la UME para extinguir el incendio en la pedanía de Los Garres y Lages”

A pesar de que en varias ocasiones ha recibido críticas por no mostrarse orgullosa de su tierra, Susana ha defendido en varias ocasiones su amor por Murcia. Aunque se fue a vivir a Sevilla por amor tras salir de ‘Gran Hermano 14’ y después se trasladó a Madrid, la creadora de contenido es consciente de dónde viene y sufre al ver todo lo que está pasando.

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En un momento tan delicado como este, Susana ha buscado una manera de ayudar a su gente desde la distancia y ha pensado que la mejor forma sería dándole visibilidad.