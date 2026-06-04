Natalia Sette 04 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da un giro radical a su vida y comparte todo el proceso con sus seguidores

Naomi Asensi se sincera sobre el problema de apego que tiene y el origen en su infancia

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Naomi Asensi se encuentra viviendo uno de los momentos más intensos y agobiantes de su vida. Tras contar hace unos meses que se había comprado su primera vivienda en propiedad y confesar el pasado mes de marzo que el proceso de reforma estaba siendo un auténtico caos, la ganadora de ‘GH VIP 8’ anuncia ahora un importante cambio que transformará su vida.

Tras muchos meses de espera e incertidumbre, el piso de obra nueva con piscina en la azotea ya está listo para recibirla. Aunque feliz por ello, el proceso de traslado se ha convertido en una auténtica pesadilla para la valenciana. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reaparecido completamente superada por las circunstancias que rodean la mudanza.

“Creo que hacer una mudanza con muebles, sin que me funcione el aire acondicionado a 30 grados en la sombra y sola es de las cosas que más me están agobiando en mi vida”, ha confesado con total honestidad a su comunidad. El caos se ha apoderado por completo de su actual hogar de alquiler, donde las habitaciones han empezado a vaciarse.

“Este es el panorama de mi salón hoy. Mañana se llevan la mesa y las sillas, ya una semana comiendo en el suelo me espera”, ha relatado con ironía mientras muestra las estancias repletas de cajas empaquetadas. Al enfrentarse a meter toda su vida en cajas, Naomi ha llegado a una conclusión con la que muchas personas se sentirán identificadas: “No sabes cuántos trastos tienes hasta que te mudas, la verdad”.

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Su nuevo hogar no está 100% terminado por lo que la valenciana ha tenido que ingeniárselas para sobrevivir los primeros días. “He comprado una cortina de ducha cutre para poder ducharme en el piso nuevo hasta que me instalen las mamparas, a problemas soluciones”, ha desvelado divertida a sus fans.

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Por si fuera poco el estrés del traslado en solitario, la influencer ha tenido que compaginar la mudanza con sus compromisos profesionales como empresaria. Coincidiendo con los días de más ajetreo, Naomi ha lanzado un nuevo drop de su marca compuesto por cuatro fundas de móvil con diferentes diseños a un precio de 15€, algo que ha terminado por desbordarla: “Sacar una colección de tu marca la misma semana que organizas una mudanza es una etapa que recomiendo saltársela”, ha sentenciado con humor.