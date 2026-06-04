La heredera al trono protagonizó este pasado 3 de junio una jornada histórica al recibir las máximas condecoraciones de Murcia

El divertido guiño de la princesa Leonor en su discurso en Murcia que ha despertado las risas: "Conviene encomendarse a la Morenica"

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La visita de la princesa Leonor a la Región de Murcia ha sido histórica en su papel institucional. Primero recibió la Medalla de Oro de la Asamblea Regional en Cartagena, después fue nombrada hija adoptiva en San Javier y culminó el día en el Palacio de San Esteban, en la capital murciana, donde le entregaron la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, la Princesa de Asturias pronunció uno de los discursos más aplaudidos de la jornada haciendo referencias muy cercanas a la identidad murciana, mencionando a la Virgen de la Fuensanta, conocida popularmente como 'la Morenica', y citando una canción del grupo Arde Bogotá.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó durante el cóctel celebrado con representantes de la sociedad civil murciana, figuras del ámbito cultural, deportivo, musical y de la comunicación. Aquí, el gran protagonista fue el cantante murciano Walls, con quien la hija de los reyes Felipe y Letizia terminó viviendo un inesperado momento fan.

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Los detalles de su encuentro con Walls

Las imágenes de su encuentro las difundieron ayer, y ahora, el comunicador Pedro Jota, testigo directo de la escena, ha revelado los detalles de lo ocurrido.

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Según ha explicado en sus redes sociales, una persona del equipo de protocolo se acercó para comunicar al artista que la princesa quería saludarle personalmente y hacerse una fotografía con él.

De acuerdo al creador de contenido, la futura reina de España le comentó a Walls que varios de sus amigos eran seguidores de su música y que deseaba hacerse una foto con él para enseñársela a sus compañeros de la Academia General del Aire de San Javier.

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"Normalmente en la familia real no pueden mojarse, es decir, o no confirman este tipo de cosas, no confirman quién es su cantante favorito, ni sus películas o programas de televisión, normalmente les piden que no se mojen demasiado. Pero ella estaba muy emocionada, y si leemos entre líneas, la princesa Leonor le estaba diciendo a él que era fan suya y que efectivamente escuchaba su música", ha subrayado en el 'post'.

La anécdota no terminó ahí. Según Jota, tras el encuentro con Walls, la princesa regresó junto a sus compañeros visiblemente emocionada y compartió con ellos la imagen que se había hecho. "Me he hecho una foto con Walls, me he hecho una foto con Walls", habría comentado con entusiasmo.

Pedro Jota ha insistido en que no se trata de una información de segunda mano, sino de algo que presenció personalmente durante el acto. Además, ha revelado otro detalle significativo: el cantante habría invitado a la heredera a uno de los conciertos que ofrecerá este verano en la Región de Murcia, concretamente en la zona costera.

Este encuentro permitió además conocer una faceta más cercana y cotidiana de la Princesa de Asturias. Durante la conversación con varios creadores de contenido presentes en el acto, Leonor reconoció que utiliza redes sociales y que está al tanto de algunos contenidos relacionados con la actualidad de la Casa Real.

Tal y como ha contado el colaborador de Telecinco, cuando le preguntaron a Leonor por ello, respondió con naturalidad que consume redes sociales y que en ocasiones le aparecen vídeos del formato 'Royal Salseo' de Nuria Marín. "Nos ha dicho que sí, que efectivamente le salen muchas veces los vídeos de Royal Salseo de Nuria Marín y que los ve", ha asegurado.