Danna Ponce abre debate en redes sobre el absentismo escolar de sus hijos

Natalia Sette 05 JUN 2026 - 17:26h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha subido un video dando las razones por las que es partidaria de que sus hijos falten a la escuela

Danna Ponce termina la cuarentena postparto y toma una decisión

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Danna Ponce vuelve a estar una vez más en el centro de la polémica. Hace unos días, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ denunció que la habían amenazado con llamar a los servicios sociales por el absentismo escolar de sus hijos. Aunque ya respondió a las acusaciones, la influencer no ha dado el tema por zanjado y ha abierto de nuevo el debate.

Danna Ponce es conocida por su estilo de vida muy ligado a la naturaleza y por darles una educación muy liberal a sus hijos. Aunque nunca había tenido problema con ello, últimamente ha tenido que salir a la palestra a dar explicaciones. La valenciana ha reaparecido con las ideas muy claras y dispuesta a defender su particular modelo de crianza por encima de las estrictas normas del sistema educativo. “Esto es todo lo que tengo que decir sobre la polémica que se ha creado estos días”, ha anunciado de forma tajante a su comunidad.

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Unas palabras que ha compartido junto a un emotivo vídeo en formato reel en el que aparecen sus hijos disfrutando y viviendo todo tipo de experiencias a lo largo de la geografía mundial: haciendo caminatas por la naturaleza, interactuando con animales en libertad, bañándose en el mar e incluso disfrutando a bordo de un crucero.

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Con estas imágenes tan familiares, la youtuber ha querido justificar las faltas de asistencia a las aulas, anteponiendo la riqueza de las experiencias al aire libre a las lecciones académicas tradicionales. “Hay quien piensa que perder una semana de clase es un problema. Yo pienso que perder la oportunidad de crear recuerdos, descubrir el mundo y vivir experiencias únicas en familia lo es mucho más”, ha reflexionado en el texto que acompaña la publicación.

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Lejos de sentirse amenazada por las advertencias legales de algunos usuarios, Danna ha enumerado los valores que intenta inculcar a sus pequeños. “No quiero criar hijos perfectos, sino personas curiosas, valientes, independientes y felices. Que sepan adaptarse, respetar otras culturas y entender que el mundo es mucho más grande de lo que aparece en un libro. Por eso para nosotros, viajar también forma parte de la educación”, ha sentenciado con firmeza.

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Como era de esperar, este alegato ha dividido por completo a las redes, abriendo un encendido debate sobre los límites de la educación obligatoria. Por un lado, muchos detractores han criticado con dureza su falta de constancia: “Las rutinas, aunque sean un coñazo son importantes, igual que las experiencias que vivan , pero todo a su debido tiempo” o “Para eso tienen la semana santa, las dos semanas en Navidad y 3 meses de verano....”.

Por el contrario, la publicación también se ha llenado de muestras de cariño de seguidores que la defienden a capa y espada, asegurando que viajar es la mejor escuela de vida que les puede regalar.