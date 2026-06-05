Claudia Barraso 05 JUN 2026 - 20:51h.

Eva Smith contestó a Lola Lolita en un vídeo de TikTok contando su versión de los hechos tras el concierto

Lola Lolita rompe su silencio tras ser pillada discutiendo con una chica en La Casita: "Bad Bunny se dio cuenta de esto"

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Lola Lolita grabó y publicó un vídeo en sus redes sociales donde daba su versión de la discusión que tuvo con una chica en mitad del concierto de Bad Bunny. Ambas fueron pilladas peleando en La Casita y la influencer explicó que la otra mujer le estaba empujando por conseguir un sitio.

Eva Smith, la otra implicada en la polémica ha grabado un vídeo contando cuál es su versión de los hechos y desmintiendo que ella estuviese empujando a Lola Lolita y a su hermana, Sofía Surferss: "Entrando a La Casita yo me puse directamente en las puertas para salir la primera y estuve justo detrás de Marcelo que abrió la puerta y pude coger ese sitio desde el principio".

"No hubo ninguna movida ni ningunos empujones por parte de nadie, la gente fue súper respetuosa, es verdad que ella vino para preguntarme sobre si se podía poner ahí y yo le dije que justo detrás no había ningún problema pero que tampoco le iba a ceder mi sitio”.

La versión de Eva Smith

Entonces, la joven explica que un hombre del equipo de seguridad del concierto le dijo que dejase de empujar al resto de personas que estaban a su lado, algo que le sorprendió, a ella "y a quienes estaban alrededor": "Pero cómo voy a empujar si estoy en primera fila, no tiene ningún sentido. La gente alrededor también se quedó sorprendida, nadie entendió por qué fueron a buscar a los de seguridad. Después ella se puso a hablar conmigo y me dijo palabras que no eran muy bonitas".

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Al final del vídeo no dudó en lanzar un dardo a la alicantina: “No entiendo lo de los empujones. Quizás esta frustrada porque no pudo estar delante y no la pudieron ser grabada, y al final lo entiendo porque es influencer”. Un dardo que ha sido devuelto en un segundo vídeo por la influencer española, contando más detalles sobre lo que pasó esa noche.

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El segundo vídeo de Lola Lolita

“Yo llegué tarde a La Casita y estaba al final del todo y apretada contra la pared, porque el trozo del vídeo es al final del concierto. Estaba toda La Casita a reventar de gente y no vi nada durante todo el concierto, ni la pantalla, ni el show, ni a Bad Bunny cantando". En unos vídeos publicados en redes sociales se ve como Lola Lolita, su hermana y su novio Alonso estaban situadas justo detrás del jugador Achraf Hakimi, quien justo estaba situado al lado de Eva Smith.

"Cuando ellos se van me pongo al lado de estas chicas para poder ver algo y esta chica empieza a empujarme repetidamente y le dije ‘por favor deja de empujarme’. El problema es que esta ‘chica de imagen’, porque me dijo que ella estaba contratada y no se podía mover y dejar a nadie pasar. Ah okey, si está Hakimi al lado sí, pero si se pone otra chica nos tienes que empujar”.

En el vídeo explica que hizo una prueba con su novio, situándole al lado de ella para ver si a él le decía algo: "A él no le empujó ni le dijo nada. Cuando tenía a un hombre al lado había hueco, pero cuando se ponía una mujer no, y yo estoy harta de que me empujen y me traten mal, así que le dije a la tía ‘mira no me empujes’. Y no solo me pasó a mí, le pasó a mucha gente más que pueden contarlo también”.

Para terminar el vídeo también ha querido poner la guinda con un guiño algo irónico como hizo la otra influencer suiza: "Espero que haya quedado todo aclarado porque estoy harta de que se digan cosas de mí que no son ciertas. Espero que le haya rentado sus mentiras y que disfrute de su verano en Ibiza”