Celia Molina 05 JUN 2026 - 10:25h.

"Acabo de matar al hombre del pecado", dijo el hijastro del actor, Michael Gledhill, en la llamada que hizo a emergencias

El propio hijastro señaló a los agentes que él era la persona a la que estaban buscando, tras encontrar a Handy con una puñalada

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James Handy, actor conocido por sus pequeños papeles en películas tan taquilleras como 'Jumanji' o 'Top Gun: Maverick', ha sido presuntamente asesinado por el hijo de su novia, Michael Gledhill, a los 81 años. Así lo ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 4 de junio.

Según el texto, el suceso tuvo lugar en su domicilio de Handy en Tarazana, California, el día anterior, a las 9:30h de la mañana. La policía acudió al lugar de los hechos después de que una persona llamara al 911 para informar de un "problema desconocido", según el audio de la llamada obtenido por la revista 'People'. Dicha persona dijo a los operadores: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

La misma nota policial, añade que el sospechoso "hizo señas a los agentes que estaban respondiendo a la incidencia" y les dijo que era la persona a la que buscaban. Los agentes también indicaron que el detenido vivía en esa dirección con su madre, que era la pareja actual de la víctima (y cuyo nombre no ha trascendido a la prensa).

El hijastro fue detenido y acusado de asesinato

Las imágenes de las cámaras de seguridad de una casa vecina, obtenidas por Fox 11 Los Ángeles, mostraron a Gledhill caminando lentamente por la acera, con su ropa ensangrentada tirada cerca.

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En el registro del domicilio, las autoridades encontraron a Handy con una puñalada en el pecho e inconsciente en el jardín delantero de su casa. El actor fue trasladado por los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles a un hospital local, donde fue declarado muerto. Paralelamente, su hijastro, de 44 años, fue detenido y llevado a la cárcel de Van Nuys, donde se le imputó un cargo de asesinato y una fianza de 2 millones de dólares, según los registros de la cárcel.

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Un asesinato muy similar al del cineasta Rob Reiner

Para confirmar la trágica noticia, el representante del actor declaró después: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarazana era el actor James Handy”, sin añadir nada más.

Handy nació en la ciudad de Nueva York y tuvo papeles secundarios en docenas de grandes éxitos de taquilla y series de televisión. Su larga lista de créditos incluye 'Jumanji', 'Arachnophobia', 'Logan', 'Expediente X', 'NCIS: Los Ángeles' o 'Mentes criminales'. Hizo su última aparición en pantalla en 'Top Gun: Maverick' en 2023 y, sin duda, los cinéfilos le recordarán por haber dado vida al exterminador de animales salvajes en Jumanji o por ser el (anciano) barman que recibe a Maverick (Tom Cruise) en la taberna cuando éste buscaba reencontrarse con su exnovia.

La muerte de este actor ha sido un inquietante recordatorio del brutal apuñalamiento de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, a manos de su perturbado hijo, Nick, a pocos kilómetros de distancia, en Hollywood.