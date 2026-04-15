Sofía Suescun habla de un problema que tiene y pide ayuda a sus seguidores

Natalia Sette 15 ABR 2026 - 19:40h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte una imagen donde muestra su problema y le pide consejos a sus seguidores

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, emocionados, hacen el 'house tour' definitivo de la obra de su chalé en la playa

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Sofía Suescun ha vuelto a abrirse con sus seguidores, pero esta vez alejándose por completo de los contenidos habituales de lifestyle, fitness o alimentación saludable. La ganadora ‘Supervivientes’ ha compartido una imagen muy poco “aesthetic” en la que muestra un problema que tiene y pide ayuda a sus seguidores.

La ganadora de ‘Gran Hermano 16’ ha dejado su última polémica para compartir con su comunidad una imagen donde enseña una parte de su cuerpo muy dañada. La foto muestra el estado real de sus pulgares, visiblemente dañados, con la piel levantada, enrojecida y con pequeñas heridas.

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“Esto es 0 aesthetic pero llevo prácticamente toda mi vida con este problema en los dedos pulgares (estoy recién salida de la ducha, luego baja)”, ha comenzado explicando en sus ‘stories’. En la fotografía se aprecia cómo la piel alrededor de las uñas está reseca, con pellejitos levantados e incluso alguna pequeña grieta, algo que ha llamado mucho la atención de sus seguidores.

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Lejos de ocultarlo, Sofía ha querido aprovechar el momento para pedir ayuda. “Quería saber si a alguien más le ha pasado o conoce gente que los tenga tal que así”, ha añadido. Es un problema que arrastra desde hace años y quiere poder ponerle una solución definitiva. Según ha contado, aunque intenta controlarlo, no siempre lo consigue: “Mira que intento poner medidas para no arrancarme los pellejos pero al final siempre caigo”.

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La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. En cuestión de minutos, su bandeja de entrada se ha llenado de mensajes con consejos, experiencias personales y posibles soluciones. Algo que ha sorprendido enormemente a la influencer. “Flipando con la bandeja de entrada. No sabía que esto fuera tan común. Mal de muchos consuelo de tontos, pero me alivia al menos”, ha confesado.

Pero lo que más le ha impactado ha sido descubrir que no es un problema aislado en los pulgares. “Ostras!!!! Muchos me habéis dicho que no solo los pulgares, también os arrancáis los pellejos del resto de dedos. Esto ya es heavy”, ha comentado sorprendida en una captura de pantalla de una conversación con una seguidora en la que ha compartido cómo tiene las manos.

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Este tipo de hábitos, muchas veces relacionados con el nerviosismo o la ansiedad, son más frecuentes de lo que parece, aunque pocas personas se atreven a mostrarlos públicamente. Ahora, la influencer está recopilando todos los consejos que le han enviado sus seguidores y ha prometido compartir aquellos remedios que le funcionen mejor.