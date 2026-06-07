Antía Troncoso 07 JUN 2026 - 21:57h.

Sandra Barneda, impactada con el nuevo look de Borja tras su expulsión de ‘Supervivientes’: “Menudo cambio”

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Almudena Porras y Borja Silva se han sentado esta noche en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras su rencuentro. Durante la media hora de contenido exclusivo en Mediaset Infinity antes de la emisión de la gala en abierto, la pareja se ha sincerado sobre cómo están siendo sus primeros días juntos en España. ¡No te lo pierdas!

Tras ser expulsado contra Claudia Chacón hace unas semanas, Borja vivía un romántico reencuentro con Almudena durante la gala del pasado jueves. La pareja protagonizó reencuentro de película y lleno de emoción y lágrimas y en el que no faltaron los besos tras unas tres semanas sin verse.

Borja y Almudena hablan sobre su reencuentro en el plató

Ahora, que la pareja ha podido estar un par de días solos y sin cámaras, han hablado claro con Sandra Barneda sobre sus primeros días juntos en España. ¿Han aprovechado el tiempo? ¿Sigue todo igual entre ellos? Almudena y Borja responden sin rodeos a la presentadora, aunque su rostro refleja claramente cómo se sienten. ¡Dale al play y descúbrelo!

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Además, Sandra Barneda no ha podido evitar "romper el protocolo" nada más empezar 'Conexión Honduras' para dirigirse a Borja. Y es que no ha pasado por alto para la presentadora el nuevo aspecto del concursante, quien tras el "destrozo" capilar al que se enfrentó en 'La mesa de las tentaciones' ha pasado por la peluquería y presenta un look totalmente renovado. "Qué cambio", ha asegurado Sandra.