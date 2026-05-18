Ana Carrillo 18 MAY 2026 - 14:18h.

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Tras su expulsión frente a Aratz Lakuntza en 'Supervivientes 2026', Almudena Porras se ha sincerado y ha revelado que quiere ver a su novio, Borja, Silva, convertido en el ganador de esta edición: "Es mi justo ganador, no es porque sea mi pareja ni mucho menos, es porque lo conozco y me parece una persona maravillosa que tiene mucho todavía por dar".

La malagueña también ha confesado que no volvería a convivir con Paola Olmedo, con la que protagonizó más de una bronca antes de que la empresaria fuera expulsada, y que, pese a su rifirrafe, no se siente decepcionada con Alvar Seguí porque tuvieron una conversación en la que él le pidió disculpas y le admitió que no había sido del todo sincero con ella para no hacerle daño.

Al ser preguntada por la persona que más le ha sorprendido en su aventura hondureña, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha señalado a su exnovio, Darío Linero, con el que ha limado asperezas: "Creo que en 'Supervivientes' se muere esa Almudena que llegó dolida y con rabia hacia él y creo que los dos nos hemos dado cuenta de que hemos sido familia durante once años".

En el vídeo que encabeza la noticia, la influencer le ha dedicado unas bonitas palabras a su ex, se ha sincerado acerca de su acercamiento y ha revelado cómo espera que sea su relación a partir de ahora, ¡dale al play!

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Su emoción al leer su carta

Almudena Porras no solo ha abierto su corazón al sincerarse acerca de Darío y de otros compañeros de 'Supervivientes 2026', sino que también ha roto a llorar al leer la carta a su 'yo del futuro', esa que escribió antes de montarse en el helicóptero para dar comienzo a su aventura.

La razón de su emoción es que considera que ha cumplido con todos los objetivos que se planteó en ella. Dale al play para ver su reacción al completo y descubrir qué escribió antes de iniciar su concurso.