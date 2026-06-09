Lidia González 09 JUN 2026 - 15:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que se ha producido y cuenta si sigue sintiendo dolor en el pecho

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Mayeli Díaz siempre ha mostrado la realidad de su maternidad y ha actualizado todos los detalles sobre uno de los problemas que estaba sufriendo. Después de sincerarse sobre su relación con Patri Pérez y Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el cambio de color en sus pezones por darle el pecho a su hija. La influencer ha explicado por qué se ha producido este suceso y cuenta cómo se encuentra después de los problemas que ha tenido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido habla sobre lo dura que ha sido para ella la lactancia en un primer momento. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si sigue sintiendo dolor en el pecho y saca a la luz algo que le ha sucedido tras darle el pecho a su pequeña, Alma. La influencer, que se ha sincerado sobre ser madre por segunda vez, desvela el motivo por el que ha sucedido y cuenta cómo está siento su experiencia con la lactancia en la actualidad: “Ha tenido que trabajar el agarre de succión”.

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Mayeli Díaz actualiza su problema de suelo pélvico

Mayeli Díaz no solo se ha sincerado sobre la lactancia, sino que también ha hablado sobre algo que lleva arrastrando desde que dio a luz. La creadora de contenido actualiza su problema de suelo pélvico y explica cómo afecta en su relación con Álvaro Rubio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta en qué punto se encuentra desde la última vez que habló sobre este tema.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ carga contra Almudena por su conflicto con Claudia

La ecuatoriana también ha querido ser muy clara con sus seguidores y pronunciarse tras una gran polémica que se ha vivido entre dos excompañeras de ‘La isla de las tentaciones’. Mayeli Díaz carga contra Almudena Porras por su conflicto con Claudia Chacón en ‘Supervivientes’ y saca la cara por la mallorquina. Muy sincera, la creadora de contenido habla sobre el distanciamiento que se ha producido en su relación con la andaluza y desvela lo que piensa realmente de ella.