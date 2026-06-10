Andrés Pajares ha recibido el alta hospitalaria tras haber sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid debido a una neumonía tras la delicada operación de espalda

Andrés Pajares, ingresado de urgencia en el hospital tras sufrir un bache de salud: su hija Mari Cielo explica cuál es su estado

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MadridLas alarmas sobre el estado de salud de Andrés Pajares se encendían el pasado fin de semana después de salir a la luz que el popular actor, de 86 años, había sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid debido a una neumonía tras la delicada operación de espalda a la que se sometió en abril y de la que todavía se estaba recuperando.

Consciente de la preocupación por su padre, Mari Cielo Pajares lanzaba un mensaje tranquilizador ante las cámaras de Europa Press en la fiesta de su 50 cumpleaños: "Tiene una neumonía, está muy bien, está controlado pero en este momento no estaba en una circunstancia como para estar en un evento aunque él se ha intentado tirar los tubos en el hospital porque quería venirse para acá. Tiene una vitalidad inmensa y la verdad es que con la edad que tiene, pues que tire para adelante" apuntaba con una sonrisa, dejando claro que no hay motivos de alarma.

Neumonía y un cuadro de bronquitis

Buena prueba de ello es que este martes el humorista ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra de nuevo en su domicilio acompañado en todo momento por su mujer Juani Gil para proseguir con su recuperación de sus problemas respiratorios, y retomar poco a poco la rehabilitación de su espalda. Como han apuntado varios de comunicación, el actor ha abandonado el centro médico de manera discreta.

Su propia mujer, Juani Gil, ha reconocido que Pajares necesita "estar tranquilo y descansar", aunque sí ha revelado que está "feliz y animado" por volver a estar en casa.

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Según la información difundida por el programa 'Fiesta' y confirmada por personas de su círculo familiar, el problema del actor derivó en una neumonía que después evolucionó hacia un cuadro de bronquitis.

"Se empezó a sentir mal, le subió la fiebre y fue un momento de alarma", explicaba el periodista Saúl Ortiz en el espacio de Telecinco.

Ahora, las últimas informaciones apuntaban a que la evolución era muy positiva. Fuentes cercanas al actor, entre ellas su esposa, Juana Gil, también han trasladado un mensaje de tranquilidad asegurando que Pajares se encuentra mejor y que la situación está controlada. No obstante, continúa afectado por una importante afonía.

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Sus problemas de espalda

Este nuevo bache en su salud llega apenas unas semanas después de que el actor se sometiera a una delicada operación de espalda. El pasado mes de abril pasó por quirófano para afrontar su quinta intervención de esta dolencia crónica que arrastra desde hace años y que ha condicionado su movilidad y su calidad de vida.

La operación se realizó en el Hospital La Milagrosa de Madrid y, tras aquello, el propio Pajares transmitió optimismo en redes sociales al asegurar que había superado con éxito la cirugía y al agradecer públicamente el trabajo de los médicos que le atendieron.