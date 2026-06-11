Susana Uribarri, ingresada en un hospital a causa de una neumonía tras acudir a una revisión médica

La empresaria presentaba dificultades respiratorias y un intenso dolor torácico localizado en la zona pulmonar

Última hora del estado de salud de Andrés Pajares: el actor "necesita estar tranquilo" tras recibir el alta hospitalaria

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Susana Uribarri atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La empresaria permanece ingresada en un hospital de Madrid después de que, durante una revisión médica, se encontrara con un inesperado diagnóstico que obligara a los médicos a mantenerla bajo observación.

Tal y como ha informado este jueves, 11 de junio, Europa Press, el ingreso no estaba relacionado con ninguna dolencia grave. Uribarri acudió al centro sanitario para someterse a una prueba médica que tenía programada desde hacía tiempo. Sin embargo, una vez realizado el procedimiento, los médicos detectaron síntomas que aconsejaron ampliar el estudio clínico.

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Entre ellos figuraban dificultades respiratorias y un intenso dolor torácico localizado en la zona pulmonar. Tras examinarla, los médicos han concluido que padecía una neumonía, motivo por el que se ha decidido prolongar su estancia hospitalaria.

La prioridad ahora es controlar la infección y monitorizar su recuperación antes de plantear un alta hospitalaria

La noticia ha causado sorpresa en el entorno cercano de Uribarri, sobre todo porque hasta hace apenas unas semanas mantenía una intensa agenda pública.

Ante la preocupación por su estado de salud, la propia Uribarri ha querido pronunciarse al respecto para confesar cómo se encuentra.

"Fue un susto muy grande. El martes, cuando llegué al hospital, no respiraba nada. Tengo una aguda y fuerte neumonía. No está siendo una neumonía simple", ha explicado a 'El Español'.

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La situación ha provocado una reacción inmediata entre sus familiares. Quien más ha evidenciado la inquietud que existe en el entorno de la empresaria ha sido su hija, Carlota Uribarri.

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La joven influencer ha compartido con sus seguidores que había tenido que cancelar un viaje previsto a Menorca debido a "problemas de salud familiares". Sin entrar en detalles, dejó claro que su objetivo es permanecer junto a su madre en estos momentos, un gesto que refleja la estrecha relación que ambas mantienen desde hace años.

La última aparición de la íntima amiga de Ana Obregón y representante de numerosos rostros conocidos tuvo lugar en la Caja Mágica durante la celebración del Mutua Madrid Open, un evento al que asistió con la normalidad habitual. Además, había seguido participando en sus compromisos profesionales vinculados a la actualidad social y al universo de las celebridades.