¡Joaquín Prat ya ha sido padre por segunda vez! Sus primeras palabras con Jimena en brazos

Miguel Salazar Madrid, 12 JUN 2026 - 17:10h.

El pasado 8 de junio nació Jimena, la segunda hija del presentador de 'El tiempo justo'

Joaquín Prat se despide de los espectadores por su baja de paternidad: "Me voy a estar con mi mujer que va a dar a luz a nuestra hija"

'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

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Joaquín Prat ya ha sido padre por segunda vez. El presentador de 'El tiempo justo' ha concedido sus primeras palabras con Jimena, su bebé, en brazos tras haberse despedido de los espectadores hace tan solo una semana.

La felicidad del presentador: "No me acordaba de lo que era"

Fue el 8 de junio cuando Prat y Alexia Pla, la mujer del periodista, tuvieron a su hija en común. "Es un regalo precioso de la vida, no me acordaba de lo que era", dice visiblemente emocionado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Además, Prat detalla una curiosidad de la fecha que no va a olvidar nunca. "Nació el mismo día que su abuela paterna", asegura.

Joaquín Prat está feliz. Esa esa la palabra que más ha repetido para compartir su estado de ánimo después de meses esperando a que llegara este momento tan importante para su mujer y para él.

"Tu hija te ha devuelto la serenidad a tu cara y a tu espíritu", le lanza su compañero Alfonso Egea en el programa de Telecinco. Prat explica que se encuentra en un pueblo de Castellón "alejado del ruido", en casa de sus suegros.

"Nació en el Hospital Universitario de La Plana!, un hospital público donde todos nos han tratado de maravilla, empezando por la ginecóloga", comparte.