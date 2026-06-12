Los colaboradores de 'El tiempo justo' felicitan a Joaquín Prat por su paternidad: "Estamos muy emocionados"
El presentador ya ha sido padre por segunda vez de Jimena, que nació el pasado 8 de junio
¡Joaquín Prat ya ha sido padre por segunda vez! Sus primeras palabras con Jimena en brazos
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Los colaboradores de 'El tiempo justo' han felicitado a Joaquín Prat tras presentar a Jimena, su primera hija con su mujer Alexia Pla que ha nacido el pasado 8 de junio en el Hospital Universitario de La Plana.
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