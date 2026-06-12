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Los colaboradores de 'El tiempo justo' felicitan a Joaquín Prat por su paternidad: "Estamos muy emocionados"

Los colaboradores de 'El tiempo justo' felicitan a Joaquín Prat por su paternidad: "Estamos muy emocionados"
Los colaboradores de 'El tiempo justo', emocionados tras presentar Joaquín Prat a su bebé. telecinco.es
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Los colaboradores de 'El tiempo justo' han felicitado a Joaquín Prat tras presentar a Jimena, su primera hija con su mujer Alexia Pla que ha nacido el pasado 8 de junio en el Hospital Universitario de La Plana.

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