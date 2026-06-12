Lidia González 12 JUN 2026 - 13:06h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que su hermana va a pasar por el quirófano

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Mayeli Díaz quiere mostrar una faceta desconocida hasta el momento para que todos sus seguidores la conozcan como nunca. Por ello, después de sincerarse sobre el cambio de color en sus pezones por la lactancia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presenta a su hermana María José y la acompaña a someterse a una operación. La influencer resuelve todas las dudas sobre ella y enseña todos los detalles del proceso. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha tomado la decisión de abandonar España e ir a Turquía para estar al lado de su hermana en un momento muy importante. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha sincerado sobre ser madre por segunda vez, desvela el verdadero motivo por el que su hermana ha dado el paso de entrar al quirófano y desvela el precio de la intervención. “Yo sé lo que es y, por eso, se lo recomiendo”, asegura tajantemente la ecuatoriana.

Álvaro Rubio se tatúa a su hija y Mayeli Díaz reacciona

Álvaro Rubio tiene muchos recuerdos tatuados en su piel y no podía dejar la oportunidad de añadir a la persona más importante de su vida. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado el paso de tatuarse a su hija Alma y muestra el proceso completo. Mayeli Díaz ha observado, en todo momento, y ha reaccionado al resultado, confesando lo que opina realmente al respecto. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido este gran momento, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!