Antía Troncoso 13 JUN 2026 - 02:55h.

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Laura Ulldemolins y Borja se sientan en el plató de '¡De viernes!' después de confirmar públicamente su relación. La pareja, que se dio a conocer en 'Casados a primera vista', comparte todos los detalles sobre su inesperada historia de amor. Un romance que no ha estado exento de polémica debido a la reciente ruptura de Laura con Lorenzo y a la estrecha amistad de esta con Luciana, expareja de Borja.

Pese a que Laura y Borjano no tuvieron buena relación en 'Casados a primera vista', fuera del programa ella encontró en él un gran apoyo y consejero tras su ruptura sentimental con Lorenzo, lo que hizo que entre ellos surgiese algo más que una amistad. Tras semanas de rumores, ambos confirmaron su noviazgo y esta noche nos cuentan cómo nació su historia de amor y cuáles son sus planes de futuro.

Maite, exsuegra de Laura, irrumpe en plena ceremonia

Lo cierto es que desde que comenzaron su relación, la pareja se encuentra pletórica y no han dudado en compartir su felicidad en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde han vivido una romántica ceremonia matrimonial que ha contado con todos los elementos indispensables: flores, tres testigos, un portador de anillos e, incluso, una invitada dispuesta a boicotear el enlace.

Se trataba, nada más y nada menos, que de Maite, la madre de Lorenzo y exsuegra de Laura, quien ha irrumpido en mitad de la ceremonia cuando el presentador ha preguntado si "había alguien con algo que decir para que no se celebre esta boda". "Por supuesto, tengo mucho que decir", ha contestado Maite.

Contundente, Maite ha entrado en el plató y ha cargado contra los novios: "Me da un poco de repelús, lo siento, porque el novio no era este creo... Este es el otro". La exsuegra de Laura ha explicado que viene como madre y con un mensaje hacia su exyerna: "Para haberse marchado con este hombre no tendría que haber montado la que montó, un show".

Maite ha negado que su hijo hubiese echado a Laura de casa y les ha lanzado numerosas pullitas: "Que se casen rápido, no vaya a ser que se arrepienta". También, ha tenido palabras para Borja, asegurando que este le tiene "una terrible envidia a su hijo". ¡Dale al play y no te pierdas este momento en el que han volado los cuchillos!