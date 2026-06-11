Supervivientes Madrid, 11 JUN 2026 - 23:19h.

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Ivonne Reyes ha vuelto por todo lo alto. La exconcursante de 'Supervivientes 2026' ha reaparecido en el plató del reality de Telecinco en silla de ruedas tras la lesión de rodilla en una prueba de recompensa que le obligó a paralizar su paso por el concurso.

El gran recibimiento a Ivonne Reyes

En vídeo que acompaña a esta noticia podemos ver cómo Reyes aterriza por todo lo alto, entre los aplausos y la ovación del público. Acompañada por Nagore Robles, es recibida por Jorge Javier Vázquez e inmediatamente después todos los invitados de la gran final deciden levantarse y arroparla.

El presentador se acercaba a la exconcursante, que ha llegado a ser operada incluso por el percance. "¡Qué putada!", le lanza. Pero Ivonne Reyes ha tirado de humor y comparte que ahora mismo se siente muy bien.

"Aquí tengo mi patiña. Estoy contenta, lo dejé todo, hasta la pierna la dejé allí", expresa la superviviente. Hace tan solo unos días, este regreso parecía algo imposible porque Ivonne Reyes no sabía si podía aceptar la propuesta que le hizo Vázquez de estar presente en la gran final. "Me encantaría estar ahí, ver a todos y abrazarles", dice. Finalmente, ese deseo se ha convertido en una realidad como hemos contado.