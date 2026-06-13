Antía Troncoso 13 JUN 2026 - 13:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' decide encomendarse a una popular tradición en las semanas previas a su boda con Suso Álvarez

Marieta enseña las invitaciones que ha diseñado para su boda con Suso Álvarez, de estilo vintage y con detalles personalizados

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El gran día de Marieta y Suso se acerca. El próximo 3 de julio, la pareja dará el 'sí, quiero' más importante de sus vidas, el que los convertirá en marido y mujer. Durante todo este año, ambos han estado volcados de lleno en los preparativos del que será uno de los días más importantes de su vida. Ahora, cuando apenas quedan unas semanas, la influencer cumple una popular tradición entre novias.

Lo ha hecho acompañada por su compañera de 'La isla de las tentaciones 7', Rosario Matew, quien no ha dudado en acompañarla en esta inesperada "aventura". Y es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha llevado a su amiga a un convento con el objetivo de encomendarse a un tradición clásica entre las futuras novias. ¿De qué se trata? ¡No te lo pierdas!

Marieta pide a las clarisas que no llueva en su boda: así ha sido el momentazo

Según la tradición, las novias que vayan a casarse próximamente deben llevar una docena de huevos a un convento de monjas clarisas y dejar una nota en la que indiquen todos los datos del enlace, es decir, la fecha y el lugar en el que este se va a celebrar para pedir que haga buen tiempo el día de la boda.

Y esto mismo ha hecho Marieta, quien ha compartido en su perfil de 'Instagram', un vídeo en el que ha mostrado cómo ha cumplido con esta tradición. Las imágenes arrancaban en el coche junto a Rosario Matew, momento en el que la influencer comentaba entre risas el plan que tenían por delante: "La primera vez que quedamos y la he traído a un convento".

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También, tras enseñar la docena de huevos y la nota que iba a entregar a las clarisas, Marieta explicaba: "Si os vais a casar, le tenéis que llevar huevos a las clarisas para que no os llueva el día de la boda y una notita con los datos". Seguidamente, ya en la puerta del convento, la influencer bromeaba con su amiga: ¿Si no me abren querrá decir divorcio?

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Finalmente, Marieta conseguía cumplir con éxito su plan al encontrarse con una de las clarisas que le aseguró que "pedirán al señor para que todo salga bien". Además, esta le entregaba un pequeño colgante de madera bendecido. "Misión cumplida, la mujer ha sido muy mona, yo creo que va a cumplir", concluía la creadora de contenido.