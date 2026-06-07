Equipo Outdoor 07 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' elige junto a la futura novia el vestido para su boda

De la tentación a las lágrimas: así fue la historia de amor de David Vaquero y María Aguilar, de 'La isla de las tentaciones'

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María Aguilar ha encontrado el vestido para ir a la boda de su amiga, y lo ha hecho de la mejor manera posible: con la propia novia a su lado. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha visitado junto a Marieta, exparticipante de 'Supervivientes', una firma de vestidos de invitada para encontrar el look ideal para su gran cita del día 3 de julio.

Tras probarse cuatro modelos, ha sido la propia novia quien ha desvelado la pista final: "Que sepáis que el vestido elegido es de mi color favorito". Y no es la primera vez que la influencer confía en la marca para una ocasión especial. Las dos, que coincidieron en 'La isla de las tentaciones' han demostrado que su vínculo sigue siendo sólido.

Aunque la de Elche reconoció hace unos meses que ahora cada una lleva un ritmo de vida muy diferente, dejó claro que siguen estando la una para la otra. Y este plan no ha hecho más que confirmarlo, especialmente para María, que atraviesa uno de sus mejores momentos: hace menos de un mes anunciaba que se ha convertido en propietaria de su primera casa en Málaga con tan solo 26 años, una meta que celebró emocionada con sus seguidores.

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Cuatro vestidos y una pista

Los modelos probados por la andaluza han sido muy distintos entre sí. El primero, naranja con cuerpo drapeado, escote en pico y una vaporosa gasa fruncida en la parte inferior con fular a juego. El segundo, rojo con escote asimétrico, cut out, manga larga capa decorada con una hombrera y cola, quizás el más atrevido de los cuatro. El tercero, rosa pastel con escote halter drapeado, falda sirena y la espalda ligeramente al descubierto. Y el cuarto, lila con cuerpo drapeado, escote palabra de honor y tirantes de gasa anudados al cuello, el más dulce de todos.

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Sus seguidores se han volcado en los comentarios apostando mayoritariamente por el segundo, el rojo, al que han calificado de “elegante” y “más adecuado para una boda”. Sin embargo, María ha respondido a algunos de ellos con una sorpresa: el vestido elegido no es ninguno de los que aparecen en el vídeo. Habrá que esperar al 3 de julio para descubrirlo.