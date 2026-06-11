Equipo Outdoor 11 JUN 2026 - 14:51h.

La exparticipante de 'Supervivientes' ha publicado su vídeo más personal, en el que confiesa todas sus inseguridades

María Aguilar elige junto a Marieta el vestido para su boda

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Marieta ha publicado el que ella misma define como su vídeo más personal. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva meses construyendo una imagen de chica sin complejos que planta cara a las críticas por su físico sin pestañear, pero en este nuevo reel ha sorprendido a sus seguidores con una confesión que nadie esperaba de ella.

"Este es mi vídeo más personal", ha arrancado. La ganadora de 'GH DÚO' ha revelado que detrás de esa imagen de chica directa hay una dualidad que a muchos sorprenderá: en redes nada le cohíbe, pero en la vida real es "la persona más tímida del mundo". Ir a eventos y relacionarse con desconocidos le agota, y admite que en esos contextos se siente pequeña e insegura.

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La influencer ha puesto ejemplos que muchos reconocerán: el pánico de que la tarjeta falle al pagar, la vergüenza de abrir la puerta al repartidor en pijama, el apuro de pedir una bebida en un bar. La misma persona que ha compartido en vídeo sus arrepentimientos más profundos reconoce que en la vida cotidiana las cosas más simples le cuestan más de lo que nadie imaginaría.

La parte que más ha llamado la atención es la de una inseguridad física que no ha querido detallar. Lo que sí ha contado es cómo reaccionó Suso cuando ella se la confesó llorando: "Se pensaba que le iba a contar que tenía una enfermedad". La respuesta de su prometido al enterarse fue tajante: "¡Tú eres tonta!". También ha reconocido que evita hacer deporte si hay hombres delante, porque se siente ridícula viendo a otros levantar pesas enormes mientras ella apenas puede con dos kilos. El pilates, con mayoría de mujeres, se ha convertido en su espacio seguro.

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Las reacciones de sus seguidores no han tardado en llegar. Cientos de comentarios se han llenado de mensajes del tipo "no eres la única" y "a mí también me pasa". Marieta había lanzado la pregunta al final del vídeo: "¿Esto le pasará a más gente o es que yo estoy un poquito cucú de la cabeza?" La respuesta, vista la reacción, está clara.

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El vídeo llega a 22 días de su boda con Suso Álvarez, el 3 de julio. Hace apenas unos días la de Elche rompió a llorar al confesar su mayor miedo, relacionado con el paso del tiempo y sus padres.