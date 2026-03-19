Melodie Peñalver explica el motivo de su desaparición y se sincera sobre el momento que atraviesa

Natalia Sette 19 MAR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre el momento emocional que está atravesando

Melodie Peñalver, de ‘La isla de las tentaciones’, comunica su inminente paso por quirófano: el motivo

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Melodie Peñalver lleva varios días alejada de las redes sociales y sus seguidores han empezado a preocuparse. Tras explicar el cambio radical que daría su vida , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ dejó de publicar asiduamente en su perfil de Instagram. Ahora, ha explicado el motivo de su desaparición y se sincera sobre el momento que atraviesa.

Desde que saltó la fama por el programa que puso a prueba su relación con Cristian Pérez , la influencer ha sido siempre muy transparente con su comunidad. Es por este mismo motivo por el que a sus seguidores les pareció extraño que dejara de publicar contenido diariamente. “Sé que me notáis un poco más "callada" de lo normal”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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La creadora de contenido abre su corazón y cuenta el motivo que la ha mantenido alejada de sus perfiles públicos. “Hay días que siento como cierta ansiedad a pesar de sentirme afortunada por muchas cosas”, ha continuado diciendo con total sinceridad. Actualmente, a la influencer le va muy bien. Está feliz y enamorada, tiene el trabajo de su vida y ahora se está construyendo el hogar de sus sueños.

Sin embargo, hay veces que siente que no puede con todo y no le apetece mostrar lo contrario en sus redes sociales. Si algo le caracteriza a Melodie es la sinceridad y no se siente cómoda con la idea de seguir compartiendo su vida cómo si nada cuando la realidad es que siente ansiedad y tristeza.

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“Me cuesta estar, también están pasando cosas muy bonitas y estoy intentando quedarme con eso, aunque a veces cueste”, ha reconocido. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está intentando centrarse en las cosas buenas que le están pasando y no solo en lo negativo. Un buen refugio para ella en estos complicados momentos ha sido el deporte.

“Por cierto no lo estoy diciendo mucho por aquí pero estoy siendo súper constante con los entrenamientos”, ha compartido muy orgullosa de sí misma. Centrarse en hacer ejercicio para desconectar ha hecho que coja cómo hábito el ir al gimnasio. “Ya empiezo a ver cambios. El objetivo es seguir así hasta verano”, ha terminado concluyendo.

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La influencer aprovecha también y desvela los avances de su nueva casa. “Ya tenemos el render de lo que va a ser por fuera!!!!!!!”, ha comunicado muy feliz. Según cuenta, la vivienda tendrá solo una planta y mezclará tonos grises, cálidos y madera oscura. Pese a no estar en un buen momento, la construcción de su casa le produce mucha ilusión.