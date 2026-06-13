Natalia Sette 13 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ve hecho realidad su sueño un año después de lo previsto

La novia del ex de Naomi Asensi le dedica una canción y la ella reacciona

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Naomi Asensi se encuentra viviendo uno de los momentos más intensos y emocionantes de su vida. Tras contar hace más de un año que se había comprado su primera vivienda en propiedad y confesar que el proceso de reforma estaba siendo un auténtico caos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha anunciado por fin que se ha hecho realidad lo que llevaba tanto tiempo esperando.

Fue en marzo de 2025 cuando la ganadora de ‘GH VIP’ anunció que se había comprado una casa en Madrid. Aunque ya tendría que estar viviendo en ella, el proceso se alargó más de lo esperado y es ahora cuando definitivamente se ha convertido en propietaria y puede mudarse . “Que soy propietaria. Madre del señor lo que ha costado!! casi un año más tarde de lo previsto y con 638491 contratiempos pero ya está hecho”, ha comenzado diciendo junto a un carrusel de fotos en las que posa con las llaves de su nuevo hogar.

Haciendo balance de su trayectoria, la influencer se ha mostrado de lo más reflexiva y orgullosa por el rumbo que ha tomado su vida desde que se mudó a la capital. “¿Quién le iba a decir a la Naomi de hace poco más de dos años que venía a Madrid a probar suerte que acabaría comprándose un piso aquí? Que no quiere decir que me vaya a quedar aquí de por vida eh, pero por lo menos el tiempo que esté no me siguen sablando por el alquiler”, ha dicho con su habitual sinceridad.

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Lejos de lanzar discursos idealizados y edulcorados que suelen ser lo más típico en el mundo influencer, la valenciana ha decidido hablar de la realidad de una generación. “No sé si esperáis la típica chapa de influencer de lo privilegiada que me tengo que sentir por comprarme un piso pero vaya, que que me tenga que sentir privilegiada por comprarme un piso de 70 metros, en un pueblo de Madrid, a mis casi 31 palos, llevando trabajando desde los 16, es pa reflexionar”, ha sentenciado de forma tajante.

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Para concluir su mensaje y dar el pistoletazo de salida a la caótica etapa de la mudanza en solitario, Naomi ha querido premiar su propio esfuerzo y mostrar su agradecimiento a su comunidad. “En finnnn que olé yo, olé mi parrús y olé tod@s vostr@s por acompañarme en el proceso. Y ahora se viene lo más guay, ¡amueblarlooooo qué ganas!”, ha terminado diciendo.

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Pronto la publicación se ha llenado de comentarios de amigos y seguidores dándole la enhorabuena y mostrando una alegría absoluta por ella. Su comunidad sabe todo lo que le ha costado llegar hasta este momento y están deseando ver todo el proceso de decoración. Naomi ha prometido compartirlo todo con ellos ya que han sido una parte fundamental en su vida estos últimos años.