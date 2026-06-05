La novia del ex de Naomi Asensi le dedica una canción y la ella reacciona

Natalia Sette 05 JUN 2026 - 14:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre la nueva relación de su exnovio, Javi Bustamante

Naomi Asensi anuncia un importante cambio en su vida

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Naomi Asensi se ha convertido, una vez más, en el centro de todas las miradas tras verse salpicada por el último movimiento de su expareja. Tras la sonada y tensa ruptura sentimental que protagonizó en el verano de 2025 con Javi Bustamante, las aguas parecían haberse calmado. Sin embargo, la actual relación del ibicenco con una joven llamada Carolina García ha vuelto a reavivar la polémica debido a una canción cargada de indirectas.

Tras un año de una relación que parecía idílica, ambos decidieron separar definitivamente sus caminos . Según desveló la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, la razón principal fue que estaban en puntos diferentes de su vida. Él tenía en la mente vivir juntos y formar una familia a corto plazo, y ella estaba en un punto de su vida en el que no quería eso. Después de un año, parecía que todo estaba calmado, pero una canción ha reavivado todo.

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El conflicto ha estallado después de que Carolina, la nueva pareja de Javi, decidiera lanzar una canción de amor dedicada a él con unos versos cargados de dobles intenciones: “Vi tu corazón roto en el suelo. Si no han sabido quererte, haré que el mundo se apague en el momento que tú te vayas. Si yo respiro, nada te va a faltar. No te han querido así de bonito”. Como era de esperar, las redes sociales dictaron sentencia de inmediato, interpretando de manera unánime que la letra era un ataque directo hacia la valenciana.

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Fiel a su fuerte carácter, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no tardó en reaccionar publicando un vídeo cargado de ironía: “La gente que no aguanta un mes soltera y encuentra 'al amor de su vida' una vez al año les recomiendo comprarse un perro”. No obstante, el revuelo alcanzó tal magnitud que la propia Naomi ha decidido romper su silencio a través de sus ‘stories’ de Instagram para aclarar el asunto.

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“Me habéis pasado que la novia actual de un exnovio mío está diciendo que mi exnovio llevaba un año soltero cuando la conoció a ella”, ha comenzado explicando. Sin miramientos, la creadora de contenido ha querido desmontar la cronología de los hechos recordando fechas: “Empezaron a subir fotos juntos en octubre y yo lo dejé en julio. Las cuentas no me salen”, ha sentenciado.

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Para zanjar el asunto y restar importancia al drama, la de Valencia ha querido dejar claro en qué punto se encuentra su vida: “La menor de mis preocupaciones ahora son las relaciones sentimentales de mis ex, pero me ha hecho gracia”, ha concluido.