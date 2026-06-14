Lidia González 14 JUN 2026 - 09:30h.

El concursante de ‘Supervivientes’ enseña, en exclusiva, su reacción al ver su habitación tras la reforma que han hecho mientras estaba en Honduras

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Darío Linero ha vuelto a su tierra después de su intensa aventura en Honduras y ha explicado cómo se siente tras su regreso. Después de desvelar el tatuaje que quiere hacerse tras su participación en el reality, el concursante de ‘Supervivientes’ enseña su habitación de adolescente. El influencer se ha llevado una sorpresa al llegar a su hogar y habla sobre volver a su casa familiar tras romper con Almudena Porras. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha mostrado, en exclusiva, su reacción al ver cómo han reformado su habitación durante su estancia en Honduras. El andaluz ha hecho un recorrido completo por todos los rincones de su dormitorio y ha explicado los cambios que quiere hacer para instalarse en él: “Quiero sentir que estoy cómodo aquí”.

PUEDE INTERESARTE Darío Linero se sincera sobre la impactante secuela que tiene tras su participación en ‘Supervivientes’

Darío Linero también ha reflexionado sobre la situación actual que vive y confiesa cómo se siente al regresar a la casa de su familia tras tener que abandonar la que compartía con su expareja: “No es agradable volver a casa de tu madre”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un emotivo reencuentro con Almudena Porras, habla sobre sus planes de futuro y desvela si va a comprarse una casa.

La relación de Darío Linero y Almudena Porras tras ‘SV’: lo que siente

Darío Linero ha querido abrirse en canal con todos sus seguidores para contestar a una de las preguntas más repetidas por sus seguidores. El creador de contenido se sienta frente a las cámaras para hablar de su relación con Almudena Porras tras su participación en ‘Supervivientes’ y desvela en qué punto se encuentran. El influencer confiesa cómo se siente y explica cómo ha sido estar en el reality juntos: “Es un sentimiento que hace mucho que no tenía”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!