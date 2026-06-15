El tratamiento que se ha hecho Adara Molinero en el cuello

Natalia Sette 15 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se somete a un nuevo tratamiento estético para mejorar la apariencia de su cuello

La cita de Adara Molinero y su hijo para hacerse la manicura juntos

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Adara Molinero ha asistido a su clínica de confianza para realizarse un nuevo tratamiento estético. Tras hablar abiertamente sobre cómo es la convivencia con su novio , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha puesto en manos de profesionales para hacerse un retoque en el cuello. A través de su Instagram, la influencer ha explicado en qué consiste el tratamiento.

A la ganadora de ‘GH VIP 7’ siempre le ha gustado cuidarse y mantener una buena imagen. Come bien, hace ejercicio y ha pasado en varias ocasiones por clínicas estéticas para cambiar aquello con lo que no se sentía agusto. Nunca le ha ocultado ninguno de estos cambios a sus seguidores y esta vez no iba a ser menos.

Adara acude a la clínica para hacerse un tratamiento en el cuello, una parte del cuerpo en la que no es nada típico hacerse este tipo de retoques. “El cuello, el gran olvidado ... y con la edad, donde más se nota”, ha comenzado diciendo en un video en el que se la ve tumbada en una camilla mientras la médico estética le inyecta algo en el cuello.

“Radiesse no rellena, estimula tu propio colágeno para recuperar firmeza y elasticidad de forma natural”, continúa explicando la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Según la clínica estética, Radiesse es un “relleno facial avanzado formulado con hidroxiapatita cálcica, diseñado para revitalizar la piel sin necesidad de intervención quirúrgica”.

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El tratamiento tiene como objetivo rejuvenecer, redefinir y armonizar la cara y otras zonas visibles como el cuello, dónde se ha realizado el tratamiento Adara. Hidrata profundamente y mejora la calidad de la piel, justo lo que busca la influencer y más ahora, que llega verano y la piel siempre sufre por el sol y el calor.

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El tratamiento no está hecho para todos los bolsillos. En la página web de la clínica se puede ver que va desde los 400€, dependiendo de la zona en la que se realice. Eso sí, los resultados que promete son visibles de inmediato y continúan mejorando con el tiempo a medida que se estimula la producción de colágeno natural. Adara ha quedado completamente encantada con el resultado y se lo ha recomendado a todos sus seguidores.