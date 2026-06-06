Equipo Outdoor 06 JUN 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cómo está siendo compartir techo con su pareja por primera vez

Adara Molinero habla de su novio, Vicente Romero, tras dar un importante paso juntos: "Él quería ser papá"

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Adara Molinero ha salido al paso de quienes auguraban que la convivencia con Vicente Romero lo estropearía todo. La ganadora de 'GH VIP 7' lleva casi un año junto al futbolista canario y en ese tiempo no han parado de sumar hitos: la mudanza en febrero, la cuenta bancaria conjunta en abril y la llegada de Pelusín, el conejo que se unió a la familia en mayo. Aunque no han faltado los comentarios de quienes esperaban que la rutina les pasara factura.

Y la influencer ha respondido. Ha compartido en redes un vídeo en el que un chico hablando de relaciones pide que paren los comentarios del tipo "todavía no están casados, están en la fase de luna de miel" o "espera que lleguen los hijos y ya verás".

La exconcursante de 'Supervivientes' lo ha acompañado con unas palabras muy reveladoras: "Esto pasa muchísimo. Me pasó cuando iba a vivir con mi pareja. Me decían: ya verás la convivencia, estropea todo... y tenemos una convivencia maravillosa. Deseo llegar a casa para estar con él".

Pero detrás de esas palabras hay algo de dolor. Y es que en su visita a '¡De viernes!', su primera aparición televisiva en siete meses, la exconcursante de 'Supervivientes' se mostró con muy buena actitud y pudo contener sus emociones a pesar de confesar que el camino hacia el embarazo no está siendo fácil.

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Tras intentarlo de forma natural sin éxito, la pareja decidió acudir a una clínica de fertilidad y anunció que se someterán a fecundación in vitro. "Por fin he encontrado a la persona que cuadra conmigo totalmente y es algo que deseamos muchísimo", añadió Adara.

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La madrileña dejó claro que lo más importante es que el proceso no les afecte como pareja: "Que todo este proceso no nos lleve a nosotros por delante como relación, hay que tener mucha paciencia". Vicente la sorprendió en plató y, fundidos en un abrazo, cerró la noche con una declaración: "He encontrado a la persona con la que quiero hacer mi familia". Dos personas que, a punto de cumplir su primer año juntos, han demostrado que la convivencia no solo no lo ha estropeado todo, sino que les ha hecho más fuertes.