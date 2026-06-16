Hasta ahora, la hija menor de los Beckham había sido vista como una posible vía para acercar posturas entre su hermano mayor y sus padres

David Beckham y su padre también estuvieron 'en guerra': le culpó de su divorcio y durante años hablaron a través de abogados

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La crisis familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, sigue agravándose y acaba de sumar un nuevo capítulo. El hijo mayor del matrimonio ha acusado indirectamente a sus padres de utilizar a su hermana pequeña, Harper Beckham, para intentar proyectar una imagen de reconciliación. Ahora, la joven de 14 años se ha visto envuelta en el centro de la polémica.

Todo ocurrió después de que Harper viajara a Los Ángeles junto a sus padres y sus dos hermanos, Romeo y Cruz, para asistir al acto en el que el entrenador recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tras la ceremonia, la adolescente fue fotografiada llegando a la mansión que Brooklyn comparte con su esposa, Nicola Peltz, en Beverly Hills. Según la prensa estadounidense, Harper llevaba una carta para su hermano en un intento de acercamiento familiar. Sin embargo, Brooklyn no estaba en casa en ese momento y la joven abandonó el lugar pocos minutos después.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y, en un primer momento, se creía que se trataba de un emotivo gesto de la hermana menor de los Beckham para intentar sanar las heridas familiares. Pero la reacción del entorno de Brooklyn fue completamente distinta.

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Poco después de que las fotografías se hicieran públicas, un portavoz de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz lanzó una durísima acusación contra David y Victoria Beckham.

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Según su versión, la presencia de fotógrafos en el lugar demostraría que todo había sido organizado con antelación. En el comunicado difundido por su equipo a medios como la revista '¡Hello!', han asegurado: "Que hubiera fotógrafos preparados cuando se entregó la carta lo dice todo. Esto fue algo orquestado para las cámaras".

Esta declaración ha alimentado una de las principales quejas que Brooklyn lleva años formulando contra sus padres: que priorizan el control de la imagen pública por encima de las relaciones reales de la familia.

Harper, atrapada en medio de la ruptura familiar

Lo que más ha llamado la atención en esta nueva polémica es que Harper, considerada la persona más cercana a Brooklyn dentro de la familia, haya terminado en medio del conflicto.

Hasta ahora, la hermana menor había sido vista como una posible vía para acercar posturas entre ambas partes. De hecho, en ocasiones anteriores Brooklyn había mostrado públicamente el cariño que siente por ella.

Sin embargo, la acusación de que su visita fue utilizada como una maniobra mediática ha generado una gran controversia y ha provocado críticas tanto hacia Brooklyn como hacia sus padres.

El distanciamiento familiar

Esto ahora es solo la última consecuencia de una ruptura familiar que se hizo pública definitivamente a comienzos de 2026. El pasado mes de enero, Brooklyn sorprendió al publicar una declaración demoledora en la que confirmó que ya no deseaba reconciliarse con sus padres.

En aquel mensaje acusó a David y Victoria de haber intentado perjudicar su relación con Nicola y de controlar durante años la imagen de la familia.

Entre sus declaraciones más contundentes se encontraban afirmaciones como: "No estoy siendo controlado. Estoy defendiendo mis intereses por primera vez en mi vida". O también: "Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia mediante publicaciones en redes sociales, eventos familiares y relaciones poco auténticas".

El origen del conflicto

Aunque las tensiones se hicieron públicas el año pasado, muchos sitúan el origen de la ruptura en la boda de Brooklyn y Nicola celebrada en Palm Beach en abril de 2022.

Durante años circularon rumores sobre una mala relación entre Nicola y Victoria Beckham. Con el tiempo, distintas fuentes han señalado desacuerdos relacionados con la organización de la boda y diversos episodios que habrían deteriorado la relación familiar.

Brooklyn llegó incluso a afirmar que algunos comportamientos ocurridos durante aquel enlace marcaron un antes y un después en su relación con sus padres.

Según sus declaraciones anteriores, sintió que determinados momentos de la celebración fueron utilizados para eclipsar a su esposa. Por el momento, lo único que está claro es que el joven no planea arreglar su relación con sus padres.