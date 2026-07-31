Una paciente de 94 años reúne más de 40.000 firmas para reclamar que la televisión sea gratuita en todos los hospitales públicos de España

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Rosita Rochina, una mujer de 94 años que lleva tres meses ingresada, ha impulsado una recogida de firmas en Change.org para reclamar al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que la televisión sea gratuita en todos los hospitales públicos de España.

La iniciativa supera ya las 40.000 firmas y busca que ningún paciente tenga que pagar por acceder a un servicio que, según defiende, ayuda a sobrellevar la hospitalización. Rochina explica que, durante una estancia prolongada en el hospital, la televisión sirve para distraerse y combatir la soledad.

"Cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía", asegura. Entre sus programas favoritos cita concursos como 'Pasapalabra', las noticias, las películas clásicas o los programas del corazón.

Sin embargo, lamenta que para poder verla sea necesario pagar, un gasto que, aunque pueda parecer reducido, muchas personas no pueden asumir.

La soledad, una preocupación para muchos pacientes

La impulsora de la campaña recuerda que una hospitalización ya supone una experiencia difícil y que los días pueden hacerse especialmente largos. Aunque recibe las visitas de su hijo y conversa con su compañera de habitación, Reme, asegura pensar con frecuencia en quienes pasan largas jornadas sin recibir visitas.

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Según relata, algunas de las pacientes con las que ha compartido habitación mantenían la televisión encendida durante todo el día porque el simple sonido de una voz les transmitía tranquilidad y les ayudaba a sentirse menos solas.

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A través de la plataforma Change.org, la campaña reclama que la posibilidad de ver la televisión en los hospitales públicos no dependa de la situación económica de cada paciente, sino que forme parte de los servicios básicos durante el ingreso.

El precedente de la final del Mundial

La iniciativa de Rochina llega después de otra campaña impulsada por Lola Martín, cuya petición permitió que la Comunidad de Madrid ofreciera televisión gratuita durante la final del Mundial de fútbol, para que los pacientes ingresados pudieran seguir el encuentro.

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Tanto Martín como Rochina consideran que aquella medida fue un avance, pero insisten en que la gratuidad no debería limitarse a acontecimientos deportivos. Rosita Rochina reclama que la televisión gratuita se implante de forma permanente y en todos los hospitales públicos del país, tal y como ya ocurre en comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

"Por todos los pacientes que pasamos largas horas metidos en un hospital, y algunos demasiado solos, pido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que en todos los hospitales públicos de España sea gratis encender la televisión", concluye la impulsora de la campaña.