El futbolista brasileño Neymar confirma en sus redes sociales que va a convertirse otra vez en padre junto a Bruna Biancardi

Neymar se convierte en padre de su cuarto hijo, la segunda junto a Bruna Biancardi: el nombre que han escogido

Compartir







A pesar de su lesión de gemelo, Neymar se encuentra de celebración. El jugador que está concentrado con la selección brasileña debido al Mundial 2026 y todavía se encuentra a la espera de la evaluación de sus exámenes médicos, ha anunciado en sus redes sociales una gran noticia.

PUEDE INTERESARTE El mensaje del hijo de Neymar a su padre tras verle llorando

Con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el astro brasileño del fútbol ha revelado a sus seguidores que va a convertirse otra vez en padre. "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromea el deportista mientras anuncia que va a ser padre de otra niña junto a su pareja Bruna Biancardi.

Los hijos de Neymar

El embarazo de Bruna Biancardi llega tan solo un año después de haber dado a luz a su hija Mel, que tanto en español como en portugués significa miel. "Nuestra Mel ha llegado, para completar y endulzar nuestras vidas aún más. ¡Bienvenida hija mía! Que Dios bendiga tu vida y te salve de todo mal. Esperamos vivir este nuevo capítulo con ustedes", escribía la joven en julio de 2025 en su cuenta de Instagram.

PUEDE INTERESARTE Dani Alves devuelve los 150.000 euros que le prestó el padre de Neymar

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El nacimiento tuvo lugar en el Hospital São Luiz Star de São Paulo, debido a una cesárea de urgencia motivada por la rotura prematura de la bolsa.

Contando con Mel, Neymar ya tiene otros tres hijos. Davi Lucca, que nació en 2011 y es el hijo mayor del futbolista, fruto de su relación con Carolina Dantas; Mavie, que nació en octubre de 2023 y es la primera hija de Neymar junto a Biancardi; y Helena, su tercera hijo que llegó al mundo en julio de 2024 fruto de su relación con la influencer Amanda Kimberlly, mientras Neymar y Bruna habían decidido darse un impasse en una relación.

La relación de Neymar y Bruna

Neymar y Bruna comenzaron su historia de amor en 2021, aunque no se oficializó hasta 2022, año en que incluso anunciaron su compromiso. Desde entonces, han protagonizado idas y venidas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante el embarazo de Mavie, estalló un escándalo cuando salieron a la luz fotos y rumores de una supuesta infidelidad de Neymar en una fiesta en Barcelona. Bruna reaccionó públicamente, declarando que estaba "decepcionada" y aclaró que su relación con Neymar ya era únicamente como padres de su hija. Neymar, por su parte, se disculpó en sus redes. A pesar del distanciamiento, la pareja se reconcilió el año pasado. Sin embargo, en junio de 2025 Biancardi desveló en sus redes sociales que estaban legalmente casados.

El estado de salud de Neymar

Tras compartir el embarazo de Bruna, Neymar continúa concentrado con la selección brasileña en Nueva Jersey por el Mundial, se sometió este lunes a nuevos exámenes médicos para evaluar el estado de su lesión de grado II en el gemelo derecho.

El 10 del Santos se hizo nuevas pruebas por la mañana y se ejercitó en el gimnasio por la tarde dentro de su proceso de recuperación.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del ‘Brasileirão’, un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la convocatoria de 26 para el Mundial 2026.

Desde entonces está de baja y aún no ha participado en ningún entrenamiento con el grupo bajo las órdenes del técnico italiano, que decidió mantenerlo en la lista pese a todo.