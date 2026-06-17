Celia Molina 17 JUN 2026 - 19:45h.

El actual líder del PP se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde estudió entre 1979 y 1984

Feijóo ve a Pedro Sánchez capaz de hacer una "cacería" contra policías, jueces y fiscales "por hacer su trabajo"

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En medio de una (hipotética) moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez que no llega, Núñez Feijóo pretende consolidarse como la gran alternativa de cara al año electoral que nos espera. En contra de la voluntad de los partidos opositores, el Partido Socialista ha asegurado que agotará la legislatura, por lo que las elecciones generales se celebrarán, como está programado, en julio de 2027.

A un año vista, y dados los casos de corrupción que han salpicado a las "cloacas del PSOE" en los últimos meses, desde Ábalos hasta la acusación contra Rodríguez Zapatero, Feijóo ha asegurado, en su última visita a Galicia, que el "sanchismo" está llegando al fin de sus días. Es allí, en su tierra natal, donde el líder del Partido Popular recibe los mayores apoyos, no solo por haber sido presidente de la Xunta durante 13 años, sino por ser un vecino más de la localidad de Os Peares, ubicada en plena Ribera Sacra.

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De ayudar en la tienda de su abuela a la universidad

En el año 2022, cuando aceptó ponerse al frente del Partido Popular a nivel nacional, él mismo hizo un vídeo en el que, junto a varias fotos de su infancia y juventud, contó alguno de los momentos más importantes y decisivos de su vida. Cuando era un niño, al que todos llamaban Albertito, le encantaba jugar en las calles de su pueblo, de no más de 300 habitantes y "ayudar en la tienda de su abuela", como relata en la grabación.

Todo cambió cuando, debido a las humildes posibilidades de su familia, tuvo que ingresar en un colegio internado, del que creyó que podría salir si hacía lo que sus padres siempre le habían dicho: "Hacer las cosas bien, ser un chico serio y pensar en los demás". Pero su regreso al pueblo no llegó y él se comportó como el resto de los niños de su edad: como un pequeño gamberro, al que alguna vez tuvieron que castigar "a fregar los platos de todos los compañeros después de la comida y la cena".

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A pesar de haberse quedado "hecho polvo" por haberse separado de sus seres queridos en lo que fue su primer contacto con la independencia, Feijóo recuerda con cariño aquella etapa. Al igual que el momento en el que entró y se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela:

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"Ese día mi sueño de ser juez se desvaneció"

"Estudié derecho con la ilusión de ser juez algún día. Hasta el momento en el que a mi padre le llegó una carta de despido. Al irse al paro comprendí que nuestras modestas capacidades económicas se reducían aún más y, con ello, mi sueño de ser juez se desvaneció", dijo también el líder del PP en el vídeo sobre su vida.

Ante la necesidad de aportar a la economía familiar, Alberto se puso trabajar, con el objetivo de ser funcionario de la Xunta. En solo cinco meses, aprobó una oposición de la Consejería de Hacienda, guiado siempre por el lema que le acompañará en su carrera y en su vida: "Hacer las cosas bien, ser serio y pensar siempre en los demás". Y, poco después, aceptó la primera oferta que le hicieron para entrar en política: la Secretaría general de la Consejería de Agricultura.

A partir de ahí, todo es historia. Tras ser el respetado presidente de Galicia durante más de 13 años, y después de la crisis interna que dejó en el partido la salida de Pablo Casado, Núñez Feijóo se puso al frente del PP, si bien, a día de hoy, todavía no ha conseguido alcanzar la presidencia del Gobierno en ninguno de los comicios en los que ha sido candidato.