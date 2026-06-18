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El spot publicitario de Irene Rosales sobre frutos secos ha generado multitud de reacciones. A su expareja Kiko Rivera parece que no le ha sentado nada bien la decisión que ha tomado la televisiva.

El DJ estalló y compartió su enfado por ello, algo que ha generado las declaraciones de Guillermo, la pareja de Irene Rosales. Este ha salido en defensa de su novia y no ha dudado en criticar la postura del hijo de Isabel Pantoja.

La postura de Guillermo en la polémica

Guillermo cree que su posición "dice de la educación que tiene" Kiko Rivera. "Ella contestó bien en televisión y dijo claro lo que tenía que decir", lanza en 'El tiempo justo'. El novio de Rosales cree así que las palabras de Kiko Rivera "no venían a cuento" y además ha criticado las frases en las que se refiere a que él tiene "hijas y madre".

"Bonito no está, desde luego", lanza. Guillermo se ha dirigido al DJ como podemos escuchar en el vídeo qeu acompaña a esta noticia. "Mejor no encontrármelo", expresa.