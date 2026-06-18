Marta Castro habla de un problema de salud que le ha vuelto tras dar a luz

Natalia Sette 18 JUN 2026 - 17:53h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha confesado encontrarse realmente mal por un problema que le ha vuelto tras casi un año

Marta Castro revela cuántos kilos le faltan por perder tras el embarazo y da consejos sobre la recuperación postparto

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Marta Castro está centrada ahora en su recuperación postparto. Han pasado más de dos meses desde que diera la bienvenida a su hija en común con Rodri Fuertes. Si recientemente la exconcursante de ‘GH VIP’ ha presumido con orgullo del gran avance que ha hecho su hijo Hugo , ahora regresa a sus ‘stories’ con una mala noticia. A la influencer le ha vuelto un problema de salud que tenía antes de quedarse embarazada.

La influencer ha echado la vista atrás y ha recordado el bache de salud por el que estaba pasando antes de quedarse embarazada de Covadonga. “Yo he estado con SIBO, helicobacter… y no sé si en algún momento me he curado de todo eso”, ha comenzado explicando. Ambas con afecciones que afectan directamente al estómago, intestino y a lo que puedes consumir.

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El SIBO se refiere a un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado que causan hinchazón, gases y diarrea o estreñimiento. La Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago y puede provocar gastritis, úlceras y, en algunos casos, aumentar el riesgo de cáncer gástrico. Con esto, la ingesta de alimentos de Marta se había visto bastante reducida.

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Sin embargo, quedarse embarazada de su segunda hija parece que cambió su cuerpo por dentro al 100%. “Ya me pasó con Hugo, estando embarazada no he tenido síntomas”, ha continuado explicando. Durante un año prácticamente, la influencer no ha tenido que mirar lo que se metía a la boca más allá de las comidas prohibidas en el embarazo. “He podido comer ajo y tomar cualquier alimento que no me hacía daño”, ha dicho con sinceridad.

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Esta libertad con la alimentación parece haber llegado a su fin en dos meses postparto. Hoy, Marta ha vuelto a tener los síntomas que sufría antes del embarazo. “Cómo os explico lo mala que estoy hoy, hacía que no estaba así de mala hace más de un año”, ha confesado abiertamente.

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Parece ser que durante los meses de gestación, los síntomas provocados por el SIBO y la Helicobacter pylori disminuyeron su intensidad, tanto, que Marta pensó que habían desaparecido. Ahora, le queda acudir a un especialista para saber cuál es el siguiente paso para tratar ambas condiciones y poder volver a comer con normalidad.