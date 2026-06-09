Natalia Sette 09 JUN 2026 - 13:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla con total naturalidad de su postparto y de los kilos que le quedan por bajar del embarazo

Marta Castro responde a las críticas por “malcriar” a su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro ha hecho un ‘preguntas y respuestas’ para responder a todas las dudas de sus seguidores sobre el postparto, dos meses después de ser madre por segunda vez. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha revelado con total honestidad cuántos kilos le faltan por perder tras el embarazo y le da algunos consejos sobre cómo sobrellevarlo a las mamás primerizas.

A raíz de una de sus últimas apariciones en un evento de trabajo , una de sus seguidoras le ha lanzado una pregunta muy directa al respecto: “Te veo muy recuperada amiga Marta ¿Cómo lo has hecho en tan poco tiempo?”. Lejos de vender una imagen irreal o un método milagroso, la ex de Fonsi Nieto ha respondido con total contundencia y honestidad, dejando claro que las apariencias a veces engañan.

“Para nada estoy recuperada y aún me queda, pero lo que hago es no machacarme”, ha comenzado confesando con total naturalidad. Para que su comunidad lo entienda, Marta ha querido enumerar los diferentes factores que han influido en su proceso en los últimos meses: “Vengo de un tratamiento FIV, 42 años (no es lo mismo que tener 30), pubalgia en el embarazo y ciática en posparto”, ha revelado sobre todo lo que tenido que vivir tanto en la gestación como tras el nacimiento de la pequeña Cova.

Debido a estas complicaciones físicas, la creadora de contenido ha admitido que no ha podido llevar una vida activa durante este tiempo, asumiendo su peso actual sin ningún tipo de tabú. “Quiero decir con esto, que me he movido cero pelotero, estoy 7kg por encima de mi peso habitual, pero lo bajaré con deporte, comida sana y sin presión”, ha sentenciado de forma tajante. La influencer siempre ha apostado por dar visibilidad a estos temas y tratarlos con total naturalidad.

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Para concluir su reflexión y con el fin de ayudar a su comunidad de madres, la influencer ha querido desvelar qué va a hacer ella para ir poco a poco recuperando su cuerpo antes del embarazo, sin restricciones ni presiones. “Para la recuperación, comer bien, beber mucha agua (yo obligada), andar y descansar”, ha recomendado con firmeza.