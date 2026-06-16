El look de Marta Castro para la graduación de su hijo en común con Fonsi Nieto

Natalia Sette 16 JUN 2026 - 12:35h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha celebrado la graduación de su hijo Hugo con un look de Zara de los más asequible

Marta Castro revela cuántos kilos le faltan por perder tras el embarazo y da consejos sobre la recuperación postparto

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Marta Castro no puede estar más orgullosa de su hijo Hugo. El pequeño, fruto de su relación con Fonsi Nieto, se ha graduado de la escuela infantil y pasa ahora a primaria. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ se ha decantado por un conjunto de americana y pantalón de Zara para la importante ocasión.

Ha llegado uno de los momentos más importantes de su primer hijo: su primera graduación. Hugo tiene ya 5 años y da el gran salto de dejar la escuela infantil para entrar en primaria. Su centro escolar ha decidido organizar un pequeño evento para celebrar el cambio de etapa y Marta no podía faltar.

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Para coronarse como la madre perfecta en un acto tan señalado, la influencer ha recurrido a Zara, encontrando un estilismo de lo más sofisticado, idóneo para las temperaturas veraniegas. Marta ha apostado por un favorecedor dos piezas confeccionado con un tejido fresco como es el lino, diseñado en un elegante tono beige.

La parte superior del conjunto está protagonizada por una original blazer cruzada con lino de manga corta, que cuenta con una silueta estructurada, solapas clásicas y un sutil cierre de botones delanteros. Esta prenda tiene un asequible precio de 39,95€.

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Para la parte inferior, la empresaria ha completado el traje luciendo un pantalón ancho con lino a juego, de tiro medio, pinzas frontales y un corte fluido que aporta un aire de lo más sofisticado y estiliza la silueta. Esta versátil pieza tiene un coste de 29,95€. Con este aplaudido look 'low cost', que apenas supera los 70€ en total, Marta ha demostrado que se puede lucir impecable y elegante en los eventos escolares sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas.

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La influencer ha subido una tierna foto con Covadonga en brazos de Hugo y un bonito texto donde deja claro lo orgullosa que está de su pequeño. Una etapa más completada para el hermano mayor.