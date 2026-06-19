Celia Molina 19 JUN 2026 - 11:59h.

Colate, sobrino de Roscón, ha contado cómo fue el improvisado encuentro entre el joven y el papa en el estadio Santiago Bernabéu

La vecina de enfrente de Robert Prevost predijo, cuando era niño, que él sería el primer papa estadounidense: "Ella lo sintió"

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Una semana después de la finalización del viaje oficial del papa León XIV a España, Colate ha dado más detalles sobre cómo fue el encuentro de su sobrino, Roscón, con el pontífice. El momento en el que el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, cuyo verdadero nombre es Patrick Aznar Vallejo-Nágera, se acercó a Su Santidad en el Santiago Bernabéu se volvió tremendamente viral, no solo por ser algo fuera de lo común, sino por el carisma de este joven de 18 años que nació con síndrome de Down.

Él mismo relató en 'De Viernes' lo muchísimo que se emocionó al ver de cerca al papa, a quien se aproximó sin dudarlo cuando él estaba entrando en el estadio, subido al papa móvil. Allí le esperaban 70.000 personas, en lo que iba a ser un encuentro histórico de Prevost con la comunidad diocesana. Roscón lloró al verse en el vídeo, donde saluda al papa, le entrega un cuadro y recibe un rosario bendecido a cambio.

"Fuimos a ver al papa y éste va y le bendice"

Lo que no sabíamos es que ese saludo fue totalmente improvisado y que el cuadro que Roscón le dio al pontífice, ¡no era suyo! Con un tono muy divertido, su tío, Nicolás Vallejo -Nágera (Colate) ha contado la verdad sobre el momento viral, asegurando que su sobrino "es una estrella desde que nació, un ángel maravilloso, un cachondo y un crack":

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"El otro día fuimos a ver al papa y va y le bendice. Yo estaba con él, fui a ver a León XIV con mi madre y mis sobrinos y de repente veo que Roscón se mete por ahí y le veo con el papa. Había unas personas de una congregación y le dieron un cuadro de una madre que, curiosamente, lo había hecho una niña con síndrome de Down y lo cogió y se lo dio. Se emocionó muchísimo", ha recordado, con orgullo.

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"A Roscón siempre le pasan cosas increíbles"

También ha narrado cuál fue la reacción de Roscón al recibir un rosario bendecido por el mismísimo papa: "Al principio estaba como si hubiera metido un gol, pero luego ya rezó y se emocionó muchísimo. Él sabe perfectamente quién es el papa. A Roscón siempre le pasan cosas increíbles", ha concluido Colate, que siempre ha mantenido una relación muy especial con su sobrino.

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El empresario ha valorado muy positivamente el paso de Robert Prevost por Madrid, Barcelona y Canarias, recalcando "todos los mensajes de paz y el buen rollo" que ha dejado en su viaje. Su hermana, Samantha, también le dio las gracias en redes al papa por el gesto que había tenido con su hijo:

"Gracias por pararte a coger el regalo de Roscón anoche en el Bernabéu, no hacen falta palabras para describir la emoción que fue para el y para toda su familia. El solo estaba entregando un lienzo de @de_la_mano_llevame (también mamá de una niña con síndrome de Down) que le había pasado alguien del público", dijo la chef.

En 'De Viernes', donde madre e hijo acudieron para relatar el momento, el joven también se metió a todo el público en el bolsillo al bailar y cantar al son de Bustamante, su cantante favorito.