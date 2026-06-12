Celia Molina 12 JUN 2026 - 08:00h.

John Prevost, hermano del papa, reveló en una entrevista que una vecina de su barrio predijo que él sería nombrado pontífice

La inesperada amiga en común que tienen el papa León XIV e Isa Pantoja: Prevost convivió con ella en una casa en Perú

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A punto de que concluya la visita del papa León XIV a España, en Informativos Telecinco web hemos recuperado el momento en el que uno de sus dos hermanos, John Prevost, dijo en una entrevista que una vecina de su infancia auguró lo que Robert llegaría a ser en el futuro.

De niño, el papa y su familia vivieron en un suburbio de Dolton, Chicago, en una casa que sus padres compraron en torno a 1940 y que, hoy por hoy, es considerado como un inmueble histórico. Allí, los tres hermanos hacían una vida completamente normal: "Era lo habitual: ir a la escuela, volver a casa, hacer la tarea, salir a jugar, volver, estudiar, irse a dormir y luego repetir todo eso. Rob jugaba a que era sacerdote, siempre supimos que tenía esa vocación", dijo también John, quien, actualmente, es exdirector de una escuela católica jubilado.

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Una de esas tardes a las que se refiere, ocurrió algo que, cuando Robert fue elegido como sucesor de Francisco, cobró la máxima relevancia. "Cuando Rob estaba quizá en primer o segundo grado, una de las mamás de la casa de enfrente nos dijo, mientras jugábamos afuera: "¿Saben? Él va a ser el primer papa estadounidense. Ella lo sintió cuando él tenía 6 años", dijo también John.

"No sabemos cómo lo adivinó"

"Cómo lo hizo, quién sabe. Costó tanto tiempo, pero aquí está, el primer papa estadounidense", expresó con orgullo uno de sus hermanos mayores cuando supo que él era el elegido por el cónclave. El otro hermano, Louis Martin Prevost, también ha salido en muchas entrevistas en los medios americanos durante este último año, aunque con un discurso menos nostálgico que el de John.

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"De pequeño, Robert jugaba a ser sacedorte"

Dada la oposición que el papa León XIV ha mostrado en torno a varias de las políticas de Donald Trump, como la de la inmigración o la de la intervención militar en Irán, mucho se ha comentado sobre la simpatía que Louis tiene hacia el movimiento MAGA (Make America Great Again), una corriente política, social y cultural de extrema derecha que orbita en torno a la figura de Trump.

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"En Estados Unidos, soy afín al grupo MAGA del partido de Donald Trump. Soy políticamente muy conservador. Como papa es difícil que mi hermano comparta, por ejemplo, mis ideas sobre política migratoria. En eso tenemos opiniones diferentes", ha dicho en varias ocasiones el mayor de los Prevost, si bien, añadía que, a pesar de sus diferentes formas de pensar, como "buenos católicos y buenas personas", todos los miembros de su familia se "llevan bien".

En todos los discursos que ha dado en España durante los últimos días, León XIV ha ratificado sus conciliadoras ideas en cuanto a la inmigración, la polarización de los partidos o los ataques verbales dentro del hemiciclo. Incluso, para conocer de primera mano el "drama migratorio" que él mismo denunció en el Congreso, este papa estadounidense ha cumplido la intención que ya tuvo Francisco al visitar las Islas Canarias, uno de los lugares de España donde más se vive, día a día, la tragedia de los inmigrantes.