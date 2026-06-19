La empresaria se ha abierto en canal sobre la situación de sus hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, y sobre su gran temor si ella no está en un futuro

La difícil situación de Fabiola Martínez ante el futuro de su hijo Kike: "Creo que él se va a ir antes que yo, pero he organizado cosas"

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Pocas cuestiones preocupan más a Fabiola Martínez que el futuro de su hijo mayor, Kike. La empresaria y colaboradora televisiva lleva casi dos décadas volcada en el cuidado del joven, que nació en enero de 2007 con una grave lesión cerebral derivada de una infección por listeria sufrida durante el embarazo. A lo largo de los años, tanto ella como Bertín Osborne han hablado abiertamente de la realidad de su hijo, de sus avances, de las dificultades diarias y de la incertidumbre que acompaña a las familias que conviven con una discapacidad severa.

Kike llegó al mundo de forma prematura y con importantes secuelas neurológicas. La lesión cerebral derivó en una parálisis cerebral y problemas de movilidad que le han obligado a someterse a distintas intervenciones quirúrgicas y tratamientos de rehabilitación. Pese a los pronósticos iniciales, que fueron especialmente duros para la familia, el joven se ha convertido en un auténtico ejemplo de superación.

De esa preocupación constante por el bienestar de Kike, Fabiola ha vuelto a sincerarse sobre uno de los asuntos que más le inquietan: qué ocurrirá si ella ya no está para cuidarle.

El papel de su hijo Carlos

Durante su participación en el pódcast 'Upeka', la exmujer de Bertín Osborne ha reflexionado sobre el papel que podría asumir en el futuro su hijo menor, Carlos, que actualmente tiene 17 años.

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"Yo no quiero cargar a mi hijo con eso, con esa responsabilidad. Si él la asume porque es su hermano y es su derecho, yo obviamente, esté donde esté, estaré feliz de que eso es así, pero no quiero que sienta que es su obligación. Es su hermano", ha asegurado.

Fabiola ha dejado claro ya en otras ocasiones que una de sus mayores preocupaciones es garantizar que Kike esté protegido y atendido cuando ella falte. De hecho, ahora ha admitido que el futuro de su hijo es un tema que le genera inquietud y sobre el que lleva tiempo intentando organizarlo todo para que esté cubierto. "Creo que él se va a ir antes que yo, pero he organizado cosas", ha señalado en el pódcast.

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Días antes, durante la celebración del 75 aniversario del Premio Planeta, ya insistió en la misma idea al ser preguntada por la relación entre los dos hermanos y por el papel de Carlos en el futuro de su hermano.

"Yo intento que él no lo tenga como una responsabilidad", explicó la empresaria, recordando que su hijo menor "tiene 17 años" y que, por tanto, "tiene que vivir sin cohibirse de hacer cosas porque tenga qué".

Martínez también quiso matizar que, aunque existe un vínculo muy especial entre ambos hermanos, no desea que Carlos crezca condicionado por la situación familiar. "No quiero que tenga ese peso, aunque no es ningún peso, porque al final es su hermano".

Según explicó, el joven participa en todo aquello en lo que desea involucrarse, pero siempre "no es una obligación". Actualmente, el menor de los hijos de Fabiola Martínez y Bertín Osborne está centrado en una etapa decisiva de su vida académica. Tal y como reveló su madre, acaba de terminar Bachillerato y "ahora ya entra en la universidad, tiene ya plaza reservada para empezar en septiembre", zanjó.