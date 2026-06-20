Carlos Orellana, expareja de Rosario Flores y padre de su hija Lola Orellana, trabaja como profesor de biodanza en el País Vasco

Rosario Flores ya es abuela y presenta a su primera nieta, hija de Lola Orellana y el músico Cosme Daniel: la tierna imagen

Compartir







Después de un embarazo marcado por el hermetismo más absoluto -que reveló Lydia Lozano a finales de enero en '¡De viernes!' y que confirmaba una emocionada Rosario Flores poco después- Lola Orellana y el artista ibicenco Cosme Daniel, con el que mantiene una discreta relación desde hace varios años, daban la bienvenida a su primer hijo a principios de junio.

PUEDE INTERESARTE El llamamiento desesperado de Rosario Flores y Leo, el niño con piel de mariposa

Precisamente, este pasado 2 de junio era la propia Rosario Flores la que anunciaba a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer nieto con una tierna imagen de la diminuta mano del recién nacido y un escueto pero emotivo mensaje que refleja su felicidad ante la llegada del nuevo miembro de su familia. De esta forma, Rosario Flores y Carlos Orellana, expareja de la cantante y padre de su hija Lola Orellana, se convertían en abuelos.

La historia de amor entre Rosario Flores y Carlos Orellana

Durante décadas, el apellido Flores ha estado ligado a la música, el arte y la atención mediática. Sin embargo, algunas de las personas que formaron parte de la historia sentimental de la familia han preferido mantenerse alejadas de los focos. Ese es el caso de Carlos Orellana, expareja de Rosario Flores y padre de su hija mayor, Lola. Aunque su relación fue relativamente breve, dejó una huella importante en la vida de la artista y dio lugar a una de las etapas más significativas de su historia personal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Carlos Orellana, de origen argentino, llegó a la vida de Rosario en uno de los periodos más complicados que atravesó la cantante. En 1995, la familia Flores sufrió dos pérdidas brutales con tan solo unas semanas de diferencia: el fallecimiento de Lola Flores y, poco después, la muerte de Antonio Flores.

En medio de aquel dolor y sufrimiento, Rosario encontró apoyo y compañía en Carlos Orellana, un artista argentino con quien comenzó una relación sentimental. Como ha explicado en varias entrevistas la propia Rosario Flores, la conexión entre ellos fue inmediata.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tan solo un año después de conocerse, la historia de amor entre Rosario Flores y Carlos Orellana alcanzó su momento más importante en 1996 con el nacimiento de su hija, Lola Orellana. La llegada de la pequeña supuso una auténtica revolución para la cantante, que encontraba así una razón para mirar al futuro después de los difíciles acontecimientos vividos el año anterior.

Rosario Flores ha confesado en diferentes entrevistas que el nacimiento de su hija fue la ilusión y el empujón que necesitaba tras sufrir la muerte de su madre y de su hermano Antonio Flores.

La ruptura entre Rosario Flores y Carlos Orellana

Un año después del nacimiento de su hija, la pareja decidió poner fin a su historia sentimental. Lejos de protagonizar enfrentamientos públicos o polémicas mediáticas, ambos apostaron por mantener una relación cordial. Con el paso de los años, se les ha podido ver en diversas ocasiones compartiendo actos relacionados con su hija.

Mientras Rosario Flores continuó desarrollando una exitosa carrera musical y más tarde formó una familia junto a Pedro Lazaga, Carlos Orellana tomó un camino completamente diferente, alejándose progresivamente de la fama.

No obstante, hay que recordar que Carlos Orellana tuvo cierta presencia mediática. Su relación con una de las artistas más populares de España despertó interés entre los programas del corazón y algunos espacios televisivos.

Durante aquella etapa llegó incluso a participar en televisión y concedió entrevistas en las que habló con sinceridad sobre su relación sentimental junto a Rosario Flores. Sin embargo, Carlos Orellana se fue alejando de los focos poco a poco y optó por una vida dedicada al baile y al mundo de las artes.

La vida actual de Carlos Orellana: profesor de baile y padre de tres hijos

Su transformación más importante llegó cuando decidió orientarse profesionalmente hacia la biodanza, una disciplina centrada en el desarrollo humano a través de la música, el movimiento y las relaciones personales.

Instalado en el País Vasco, comenzó a trabajar como profesor y formador especializado en esta actividad, hasta convertirse en uno de los responsables de una escuela dedicada a la enseñanza de esta metodología. Según ha explicado en distintas ocasiones y según muestra su cuenta en Instagram, esta etapa le ha permitido encontrar estabilidad emocional y una nueva forma de entender la vida.

En la actualidad, Carlos Orellana se dedica a impartir cursos, talleres y actividades relacionadas con el bienestar personal, construyendo una trayectoria muy distinta a la que muchos imaginaban cuando era conocido principalmente por ser la pareja de Rosario Flores.

Además, Carlos Orellana ha rehecho su vida sentimental formando una nueva familia con una compañera de profesión con la que ha tenido otros dos hijos más, ampliando así el núcleo familiar que comenzó con el nacimiento de Lola en 1996. Actualmente mantiene una existencia discreta, centrada en su familia y en sus proyectos profesionales.