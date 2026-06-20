Equipo Outdoor 20 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' muestra las imágenes más crudas de su tratamiento de acné con láser CO2

La reacción de Manuel González al ver la polémica foto del beso de Isaac Torres a su hermana: "¿Cuñado?"

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Gloria González, que recientemente ha sido pillada con Isaac Torres, ha respondido a una de las preguntas más directas que le han hecho sus seguidores. En una caja de preguntas de sus redes sociales, alguien quiso saber cómo llevaba el medicamento para el acné, y la exconcursante de 'GH DÚO' ha respondido sin rodeos con un collage de fotos del proceso junto a unas palabras que resumen todo lo que ha vivido.

El tratamiento al que se ha sometido es el láser CO2, uno de los procedimientos más potentes de la medicina estética actual. La técnica emplea un haz de dióxido de carbono que penetra en las capas más profundas de la piel para eliminar el tejido dañado y estimular la producción de colágeno, mejorando textura, manchas y otras imperfecciones.

Para conseguir resultados óptimos suelen ser necesarias entre dos y cuatro sesiones, y sus efectos continúan mejorando la piel durante meses. El precio de cada sesión suele partir de los 750€, aunque varía según las necesidades de cada paciente. La recuperación, además, es exigente: la piel se inflama, enrojece y tarda cerca de dos semanas en regenerarse por completo.

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Las fotos dejan ver lo duro que fue el proceso. El tratamiento fue una de las primeras decisiones que tomó al salir de 'GH DÚO', con ganas de empezar una nueva etapa también en lo físico. La influencer tuvo que evitar el sol y limitar sus salidas durante los días posteriores, algo nada fácil siendo de Cádiz. En los primeros días, con la piel cayéndose a trozos y el rostro inflamado, tuvo que armarse de paciencia. Al láser sumó también medicación oral recetada por su dermatólogo, una pauta habitual en los casos de acné más persistentes que potencia y prolonga los resultados del tratamiento.

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Pero el esfuerzo ha merecido la pena. "Ha sido un proceso bastante duro pero estoy muy contenta porque mi piel es otra", ha escrito la creadora de contenido junto al collage, en lo que es la valoración más completa que ha dado sobre su experiencia. Un mensaje que llega meses después de someterse al tratamiento y que pone en contexto todo lo que vivió durante la recuperación, sin esconder nada.

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Gloria González es la hermana de Manuel González y exconcursante de 'GH DÚO', donde llegó hasta la final. Desde que salió del programa, la gaditana ha ido documentando en redes su proceso de transformación personal, y este ha sido uno de los capítulos más sinceros.