Natalia Sette 21 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores la enorme transformación que ha sufrido su terraza

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Alma Bollo se encuentra en una etapa de lo más activa y enfocada en poner a punto su hogar de cara a la llegada del verano. La exconcursante de ‘Supervivientes’, que últimamente ha triunfado con sus estilismo , ha querido sorprender a su comunidad de seguidores compartiendo el proceso de reforma que ha llevado a cabo en uno de los espacios más desaprovechados de su casa: su terraza.

A través de Instagram, la joven sevillana ha explicado detalladamente cómo se ha organizado para llevar a cabo la remodelación en tiempo record. Con la ayuda incondicional de su madre, Raquel Bollo, ha conseguido un resultado espectacular. “El primer día lo pasamos comprando todo y el segundo día empezamos vaciando la terraza”, ha comenzado explicando la influencer.

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Para empezar con buen pie, la creadora de contenido tuvo claro que el paso fundamental consistía en deshacerse de todo aquello que entorpecía el espacio: “Tiramos a la basura todo lo inservible”, ha confesado con total sinceridad. En la terraza almacenaba todo tipo de cosas que ya no necesitaba y no le costó nada quitarse de encima todo lo innecesario. Con todo despejado, Raquel y Alma se pusieron manos a la obra.

El primer gran cambio fue poner césped artificial en todo el suelo. “Era la primera vez que lo hacía y creo que no se me dio tan mal. Eso sí, la ayuda de mami siempre está presente”, ha comentado divertida agradeciendo el apoyo incondicional de su madre. Ya solo con esto, la terraza lucía completamente diferente.

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Para darle un toque más moderno, la andaluza se deshizo de la enorme mesa de cristal que tenía y que ocupaba mucho espacio y compró muebles nuevos. “Fuimos a recoger el mobiliario exterior con el camión de Miguel y mami se quedó colocando el cañizo”, ha revelado. Con el cañizo colocado para darle un toque más íntimo al espacio, colocaron una nueva mesa, más pequeña y más baja que la anterior, y unos sillones acolchados de color beige.

Con estos cambios, la terraza se transformó por completo en un oasis de relajación de estilo minimalista. El suelo luce ahora un denso y fresco césped artificial verde, mientras que la barandilla de hierro oculta tras el cañizo aporta calidez y una privacidad absoluta. El conjunto de mobiliario exterior es idóneo para pasar las tardes y las noches de verano en familia.

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Pletórica tras contemplar el espectacular resultado, Alma no ha podido disimular su inmensa alegría. “Creo que ha quedado maravillosa y promete ser el rincón favorito de mi casa”, ha terminado diciendo con orgullo. Una opinión que ha sido inmediatamente respaldada por la propia Raquel Bollo, quien no ha dudado en dejarle un cariñoso comentario: “Doy fe que se va a convertir en tu rincón favorito al menos para desayunar”.