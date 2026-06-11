Natalia Sette 11 JUN 2026 - 13:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores el vestido perfecto para los días de verano

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Alma Bollo ha convertido su Instagram en un escaparate de moda y tiene a sus seguidores encantando con sus propuestas continuas de looks. La hija de Raquel Bollo y exconcursante de ‘Supervivientes’, que recientemente se coronaba como la invitada perfecta gracias a un espectacular conjunto de dos piezas , ha vuelto a revolucionar las redes sociales con un vestido de Zara perfecto para esta temporada.

En esta ocasión, la influencer ha dejado a un lado los trajes de alta costura y las grandes pamelas para apostar por una propuesta mucho más accesible y de corte diario que promete convertirse en un auténtico éxito de ventas. A través de sus ‘stories’ Instagram, la sevillana ha reaparecido posando con un diseño que ha despertado un interés masivo inmediato entre su comunidad de seguidoras.

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La creadora de contenido ha lucido una prenda de aire fresco y estival que destaca por su base en color blanco roto y unos llamativos bordados florales en un vibrante tono granate, distribuidos estratégicamente tanto en la zona del pecho como en un gran motivo geométrico central a lo largo de la falda.

La andaluza se ha visto completamente desbordada por los mensajes privados de sus fans, quienes querían conocer con urgencia la procedencia del vestido. La joven no ha dudado en desvelar el secreto adjuntando el enlace de compra directo sobre la fotografía. “La pregunta más repetida desde esta mañana”, ha desvelado de forma divertida para dar respuesta a la oleada de dudas.

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Se trata de una pieza de tirantes anchos y escote cuadrado con silueta de corte imperio que favorece y estiliza a partes iguales. Con este aplaudido fichaje, de la firma Zara y con un asequible precio de 45€, la exconcursante de ‘Supervivientes’ demuestra que no es necesario gastar grandes sumas de dinero para conseguir un estilismo ideal.