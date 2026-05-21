Natalia Sette 21 MAY 2026 - 18:10h.

La hija de Paz Padilla celebra su cuarta despedida de soltera y sus seguidores llenan sus publicaciones de críticas

Anna Ferrer Padilla desvela los topicazos y cursiladas que va a hacer en su boda

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Anna Ferrer Padilla se encuentra en una auténtica montaña rusa de emociones en la cuenta atrás para darle el 'sí, quiero' a Mario Cristóbal . A falta de tan solo cuatro meses para el gran día, la hija de Paz Padilla no para de acumular recuerdos inolvidables gracias a las sucesivas despedidas de soltera de sus distintos círculos de amistades. Sin embargo, sus seguidores no pueden más y llenan sus publicaciones de críticas.

La primera despedida de soltera fue en Málaga y poco después su madre se la llevó de sorpresa a México . Al regresar, sus amigas de redes sociales se la llevaron unos días a la Toscana . Y cuando parecía que las despedidas habían terminado, sus amigas del instituto le han organizado un viaje a Mallorca. Esta cuarta aventura ha sido la que ha desatado la polémica en redes sociales.

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Al compartir las imágenes del viaje a Mallorca en su perfil de Instagram, la sección de comentarios se ha llenado rápidamente de reproches y críticas por el elevado número de celebraciones que acumula. “¿Cuántas despedidas hay que hacer ahora para casarse? ¿Esto es lo normal?”, le cuestionaba con asombro una usuaria. Lejos de callarse, Anna ha respondido de forma tajante para defender el bonito gesto de su entorno: “¡Lo normal será lo que quieran hacerte tus amigas! No hay algo normal ni mejor o peor”.

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Ante otro mensaje de un internauta que le advertía que iba a terminar saturada (“Vas a terminar hastiada de tantas despedidas, yo no podría”), la empresaria ha querido matizar el objetivo de estos viajes: “No son despedidas de fiesta y desfasar, solo unos días con tus amigas disfrutando de Mallorca”.

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A pesar de sus explicaciones, varios usuarios no han tenido piedad a la hora de juzgar su maratón de festejos, tachándolo de exagerado y fuera de la realidad. “Otra dosis de patetismo preboda. Cuando no te hartas de patetismo…”, “Es tremendo y absurdo el sinfín de despedidas, el despilfarro, la ostentación y la tontería” o “Qué pesada ya con tantas despedidas”, son algunos de los duros ataques que ha tenido que recibir. Anna Ferrer ha preferido hacer oídos sordos a los ‘haters’, exprimiendo al máximo cada segundo de sus últimas semanas como prometida.