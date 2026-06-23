La NASA publica nuevas imágenes de Marte y un detalle consigue desconcertar a los científicos

Marta Egea 23 JUN 2026 - 06:15h.

Las nuevas imágenes enviadas por la NASA muestran un Marte más detallado y dinámico

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MadridLas últimas imágenes de Marte enviadas por las misiones de la NASA han mostrado paisajes con una nitidez inédita, enormes remolinos de polvo visibles desde la órbita y, sobre todo, unas extrañas formaciones rocosas que han despertado preguntas entre los investigadores. Las fotografías, captadas tanto desde satélites como desde vehículos que recorren toda la superficie del planeta rojo, están permitiendo observar Marte con un nivel de detalle nunca visto.

Entre las imágenes más comentadas se encuentran unas rocas aparentemente “apiladas” o colocadas de forma inusual en determinadas zonas de Marte. Aunque no se trata de una prueba de vida ni de estructuras artificiales, sí que representan una anomalía geológica que los científicos intentan explicar. A esto hay que añadir nuevas observaciones atmosféricas y panorámicas del relieve marciano que muestran un planeta mucho más dinámico de lo que se pensaba hace apenas unas décadas.

Las nuevas imágenes forman parte de los diferentes proyectos de exploración de la NASA, entre ellos las observaciones del rover Perseverance y de sondas orbitales que siguen cartografiando el planeta. Gracias a estas misiones, Marte se ha convertido en uno de los cuerpos celestes mejor estudiados del sistema solar después de la Tierra y la Luna.

Las extrañas rocas que han captado la atención de la NASA

Uno de los descubrimientos más comentados de las últimas semanas ha sido el hallazgo de unas formaciones rocosas muy peculiares captadas por el rover Perseverance. Las imágenes muestran estructuras que parecen bloques superpuestos o piedras colocadas unas sobre otras de forma aparentemente inestable. A primera vista, algunas de estas rocas recuerdan incluso a pequeños montículos construidos manualmente, algo que ha disparado la imaginación en redes sociales.

No obstante, los científicos insisten en que no existe ninguna evidencia de origen artificial. La explicación más plausible es que se trata de algún proceso geológico complejo relacionado con la erosión, el viento marciano y la antigua actividad hídrica del planeta. Marte tiene una historia geológica extremadamente rica, y muchas de sus formaciones actuales son el resultado de millones de años de cambios climáticos y sedimentarios.

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Lo realmente intrigante para los investigadores es que algunas de estas estructuras no encajan fácilmente en los modelos geológicos habituales. En la Tierra, determinadas formaciones similares pueden originarse por acción del agua, cambios de temperatura o procesos volcánicos. En Marte todavía se estudia cuál pudo ser la combinación de factores que pudo producir estas formas tan poco habituales.

Las imágenes captadas el pasado 13 de mayo proceden de zonas del cráter Jezero, una antigua cuenta que los científicos piensan que pudo albergar agua líquida hace miles de millones de años. Precisamente por eso Perseverance explora esta región: porque es uno de los lugares con más posibilidades de conservar rastro químicos de antiguos entornos habitables. La comunidad científica piensa que lo que se observa puede ser una sola roca que se fragmentó en capas por la acción del viento o el agua.

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Marte, es un planeta muy activo

Durante décadas, se ha pensado que Marte era un desierto completamente inmóvil. Hoy, las observaciones muestran una realidad muy distinta. Aunque el planeta no tiene océanos ni tampoco vegetación, su superficie cambia constantemente debido al viento, las tormentas de polvo y los fenómenos atmosféricos.

Las nuevas imágenes difundidas por la NASA han mostrado enormes remolinos de polvo recorriendo el paisaje marciano. Estos torbellinos, conocidos como dust devils, son relativamente comunes en Marte debido a las grandes diferencias térmicas entre la superficie y la atmósfera. Algunos pueden alcanzar varios kilómetros de altura y desplazarse a gran velocidad.

En las fotografías recientes, los científicos han conseguido captar estos remolinos con una claridad nunca antes vista. Gracias a ello, se puede estudiar mejor cómo se comporta la atmósfera marciana y cómo el polvo influye en el clima del planeta. Este aspecto es especialmente importante porque el polvo marciano afecta directamente a los paneles solares, a la visibilidad y a futuras misiones humanas.

Por otro lado, las imágenes muestran montañas, dunas y cañones con un nivel de detalle impresionante. Marte tiene algunos de los accidentes geológicos más extremos del sistema solar. Por ejemplo, está el Monte Olympo, el volcán más grande conocido con 22 km (casi 2,5 veces la altura del Monte Everest) y unos 600 km de diámetro (aproximadamente la superficie de la península ibérica) y el Valles Marineris, un sistema de cañones inmenso que empeñarse al Gran Cañón terrestre con 4500 km de longitud, 200 km de anchura y 11 km de profundidad máxima.

El objetivo es encontrar señales de vida pasada

Los científicos piensan que hace unos 3.500 o 4.000 millones de años Marte era un planeta mucho más cálido y húmedo. Existían ríos, lagos y posiblemente mares poco profundos. Con el tiempo, el planeta fue perdiendo gran parte de su atmósfera y el agua líquida desapareció casi por completo de la superficie.

Sin embargo, ciertos minerales y estructuras geológicas conservan pistas de aquel pasado. Las rocas sedimentarias del cráter Jezero son especialmente valiosas ya que podrían contener compuestos orgánicos o señales químicas asociadas a pequeños microorganismos.

Por ahora, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de vida pasada o presente en Marte. De todos modos, cada nueva imagen ayuda a seleccionar mejor las zonas de estudio y a entender qué lugares tuvieron condiciones más favorables para albergar agua.