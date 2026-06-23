Rodri Fuertes responde a las críticas sobre el papel que desempeña en la crianza de su hija

Natalia Sette 23 JUN 2026 - 18:31h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' estalla contra aquellos que no dejan de criticar su papel como padre

Rodri Fuertes enseña el aparato que utiliza para que el carro de su bebé se balancee solo: características y precio

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Desde que Rodri Fuertes se convirtió en padre junto a Marta Castro el pasado 15 de abril, las críticas sobre el papel que desempeña en la crianza de su hija han sido constantes. Tras varios meses callado, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha respondido tajante a las críticas. El influencer carga contra todos aquellos que lo llaman mal padre.

La pareja, que suele subir a sus perfiles de Instagram vídeos de humor , ha publicado un divertido ‘reel’ en el que desvelan de qué se encarga cada uno en el día a día con Covadonga. Cuando la cámara señala a Marta, aparecen varias frases: “Es buena lactando, calmando y jugando”

No obstante, cuando la cámara apunta a Rodri, lo que aparece es muy diferente: “Buenos días, buenas tardes y buenas noches”. Lo que pretendía ser un vídeo para hacer reír a todos sus fans, ha terminado por convertirse en una campaña de odio contra el propio Rodri. “Qué hombre más matado”, ha escrito un usuario. “No se como Marta no se cansa es la que está para todo , se te queda un poco grande quizás , madurez te falta”, ha comentado otro.

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A este último, Rodri ha contestado de forma muy contundente: “La gilipollas de turno ya está aquí”. Sin duda, la respuesta refleja que el influencer está harto de aguantar ataques continuos sobre su paternidad y es que no es la primera vez que se enfrenta a esto.

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Hace unas semanas, el creador de contenido se fue durante una semana entera a Brasil por trabajo. Durante la escapada, Rodri no dejó de recibir comentarios tachándolo de mal padre por haber “abandonado” a su bebé recién nacida y dejar a Marta sola a cargo de todo.

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En su momento, ambos aclararon que era un viaje por trabajo al que no podía negarse a ir y que Marta no tenía ninguna queja por quedarse con la niña a solas. Aún así, las críticas no han cesado y Rodri, cansado de tanto odio, ha estallado.

Lo único que desea el influencer es que las oleadas de comentarios negativos cesen. Su papel como padre es muy activo y está completamente involucrado en la crianza de su pequeña Covadonga. Mientras tanto, Rodri Fuertes intenta tomarse con humor las críticas y seguir siendo el mejor padre para su hija en común con Marta.