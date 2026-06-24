El cantante, inmerso en la gira de celebración de sus 25 años de carrera, acudió este pasado fin de semana a Córdoba para dar un show que no ha pasado desapercibido

Dani Martín trae de vuelta a El Canto del Loco en su concierto en Córdoba y sorprende al público con la aparición de Fernando Tejero

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El último concierto de la gira de Dani Martín ha terminado convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas de las últimas horas en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado sábado, 20 de junio, durante su actuación en el Recinto Ferial El Arenal como parte de su tour '25 P*t*s años'. Con el recinto abarrotado, llamó especialmente la atención una niña que se encontraba entre el público, subida a los hombros de un familiar y sosteniendo un cartel con el que pedía al cantante que la invitara a subir al escenario.

Lo que ha ocurrido

Ese momento no ha tardado en viralizarse ya que se ve cómo el compositor interactúa con la menor que intentaba llamar su atención. Durante ese intercambio, el artista realizó varios comentarios en tono de broma y llegó a decir a la menor que estaba "mal educada", unas palabras que han provocado reacciones enfrentadas entre quienes consideran que se trató de una ocurrencia sin mala intención y quienes creen que el comentario fue inapropiado.

"¿Qué crees que soy yo, un pelele? Subirás cuando yo diga", espetó Martín en tono sarcástico, provocando risas entre los fans presentes. Pero más allá de simular un pequeño reproche con la pequeña, los vídeos del momento han comenzado a circular rápidamente por plataformas como X, Instagram y TikTok, y ya han acumulado decenas de comentarios en cuestión de horas.

Las redes sociales, divididas

Parte de los usuarios ha sostenido que el cantante cruzó una línea innecesaria al dirigirse de esa manera a una menor. Algunos usuarios han señalado a Dani Martín de utilizar un tono excesivamente duro para alguien de su edad, mientras otros han cuestionado que el humor empleado fuese adecuado en una situación así.

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"Creo que la niña no vuelve a ir a un concierto de Dani Martín ni pagándole", "Ojalá deje de ser tu fan", "Qué necesidad de soltarle a la niña todo eso", "Qué vergüenza", se observa en las redes.

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Sin embargo, la reacción no ha sido unánime. Numerosos seguidores del cantante han salido rápidamente en su defensa argumentando que quienes estaban criticando el episodio estaban sacando de contexto lo ocurrido.

"La niña ha tenido el día mas feliz de su vida, solo veo comentarios de amargados y envidiosos", "Pues me parece estupendo lo que ha dicho", "Madurad un poco. Está jugando con su público y es maravilloso", se lee.

La reacción de la pequeña

Más allá de la confusión, la propia madre de la pequeña ha salido del paso en las redes para defender al cantante, publicando un vídeo después del concierto en el que su hija cuenta: "Dani, no me has subido al escenario, pero me has regalado una camiseta".

Por su parte, la progenitora ha explicado: "Todavia hay gente buena, ha parado a mi hija y le ha dicho que no la ha subido, y le ha comprado una camiseta. Mil gracias".

Por el momento, Dani Martín no se ha pronunciado públicamente al respecto. El cantante continúa inmerso en su exitosa gira de celebración de sus 25 años de carrera, una serie de conciertos que está recorriendo España y que ha logrado una gran respuesta por parte del público.