Marta Castro y Rodri Fuertes celebran un importante cambio en sus vidas

Natalia Sette 24 JUN 2026 - 12:46h.

La pareja comparte emocionada con sus seguidores el gran cambio que han dado en sus vidas

Marta Castro y Rodri Fuertes celebran tres años de relación: las románticas fotos

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Marta Castro y Rodri Fuertes están viviendo una de las etapas más intensas, felices y cambiantes de su relación. El pasado mes de marzo la pareja sorprendía a sus seguidores al anunciar que se instalaban en su nueva casa mucho antes de lo previsto. Ahora, han comenzado por fin las obras que tanto ansiaban dando comienzo a un importante cambio en sus vidas.

El exconcursante de ‘GH’ y la exconcursante de ‘GH VIP’ no querían mudarse a su casa nueva hasta que la niña naciera. Por circunstancias ajenas a ellos, tuvieron que hacerlo en marzo y en abril nació su pequeña Covadong a. Ahora que la tiene 2 meses han decidido que es el momento perfecto para dar el gran paso y convertir esa casa en el hogar de sus sueños.

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A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja ha querido hacer partícipes a sus fieles seguidores del inicio de este gran proceso, compartiendo varias imágenes en sus ‘stories’ donde se aprecia que las tareas de demolición ya han comenzado de manera drástica. “Empieza la fiesta”, escribía con humor Rodri en una imágen en la que se ve a un obrero trabajando.

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Lejos de ocultar el caos que supone una obra de tal calibre, el madrileño compartió otra fotografía que ha desatado las risas de su comunidad. Rodri bromeó sobre el estado actual de una de las estancias: “¿Igual hemos tirado un muro que no había que tirar?”. Con esta cómica frase, mostraba un tabique a medio derruir que conecta el salón con la cocina. En la misma publicación, ha enseñado la inspiración de cómo quieren que quede el resultado final: un espectacular espacio abierto muy luminoso, integrado con cerramientos acristalados.

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Sin embargo, dar forma a la vivienda perfecta no está exento de las típicas complicaciones y quebraderos de cabeza. El propio Rodri no dudó en pedir ayuda a su comunidad ante el elevado presupuesto que le ofrecen algunas empresas: “¿Me recomendáis empresas de ventanas que no te cobren 1 millón de euros?”.

Por su parte, Marta Castro se ha mostrado completamente abrumada ante el desorden que reina en la casa. “Yo estoy en shock porque me tengo que poner a hacer maletas y estamos así”, ha confesado la influencer en un vídeo donde se aprecian perfectamente las paredes desmanteladas y el cuarto de baño principal en plena construcción.

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Ante tal panorama de polvo, ruidos y ladrillos, la pareja ha tomado la decisión para proteger el bienestar de su recién nacida: poner rumbo a Asturias, tierra natal de Marta, para pasar allí todo el verano mientras los obreros se quedan trabajando en la casa.

Por si la gran reforma no fueran suficientes hitos para celebrar, Marta y Rodri han querido sumar otro importante logro que acaban de conseguir juntos. La feliz pareja ha anunciado entusiasmada la compra de un coche nuevo, un vehículo mucho más amplio, seguro y adaptado a las nuevas necesidades de su recién estrenada paternidad.

Con un coche a estrenar, un hogar en pleno proceso de construcción y unas merecidas vacaciones en el norte por delante, queda claro que para la pareja el futuro se presenta de lo más brillante.