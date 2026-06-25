La población vive momentos de pánico tras los seísmos de 7,2 y 7,5 que han sacudido al país y que han dejado más de una veintena de réplicas

Última hora del doble terremoto en Venezuela con 32 muertos y más de 700 heridos: EEUU estima entre 10.000 y 100.000 fallecidos

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CaracasVenezuela vive horas dramáticas ante los trágicos efectos del doble terremoto que ha sacudido al país y que ha dejado al mismo tiempo más de una veintena de réplicas. Los seísmos han causado el colapso de múltiples estructuras, con edificios enteros viniéndose abajo en medio del pánico de la población. Las primeras informaciones hacen temer un devastador balance de víctimas, mientras los equipos de rescate se afanan en trabajar contra reloj en busca de desaparecidos y cualquier superviviente entre los escombros.

En un “escenario de terror”, como relatan desde el terreno quienes han podido sobrevivir, el sistema sanitario también está volcado en atender a los centenares de heridos, con “toda la red de salud pública y privada del país” puesta a disposición de los afectados, como ha subrayado la presidenta al cargo, Delcy Rodríguez. Además, y junto a todo ello, los propios ciudadanos también intentan ayudar como pueden, unidos por el desastre.

La plataforma ‘Venezuela Te Busca’, con más de 10.000 desapariciones

Buscando colaborar en la búsqueda de los desaparecidos tras los dos terremotos y sus réplicas, hay quien ha creado incluso una plataforma online para poder centralizar cualquier tipo de información sobre las personas que permanecen en paradero desconocido.

Tal es el caso de la emprendedora digital que está detrás de ‘Venezuela Te Busca’, un sitio web que permite a los usuarios registrar casos de desaparición aportando también fotografías y datos de relevancia para la localización.

Creada con el objetivo de responder a la gravísima situación de emergencia, ya son más de 10.000 las personas registradas y más de 300 las que han conseguido ser encontradas.

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La iniciativa, impulsada por la emprendedora Julia Alessandra, tal como informa el medio ElDiario, incluso ha visto como el servicio colapsaba en varias ocasiones dado el alto de volumen de visitas que ha llegado a tener en muy poco tiempo, pero se mantiene “operativa”.

Si bien no forma parte de las herramientas oficiales de atención de emergencia, la plataforma ha tenido una enorme acogida, permitiendo al ciudadano tener al alcance una forma rápida y añadida en momentos de máxima tensión.

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A través de esta web, los usuarios pueden registrar a una persona desaparecida aportando información básica como la descripción física, lugar de la desaparición y los datos de contacto de referencia. Además, cualquier persona puede revisar rápidamente los registros publicados, pudiendo igualmente comprobar si existe algún tipo de coincidencia en el sistema.

El Ministerio de Exteriores español pone a disposición dos teléfonos de emergencias consulares

Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.

"Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero en un primer reconocimiento no ha habido", ha dicho el ministro José Manuel Albarres.

Al respecto, el Ministerio ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares:

+34 91 000 1249, desde España

+58 424-2090264 desde Venezuela

En este sentido, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.

Sobre ello, el ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".

Por su parte, y de forma coordinada, el Consulado General de España en Venezuela ha explicado que se encuentra en "permanente comunicación" con las autoridades competentes, al tiempo que ha hecho un llamamiento a toda la comunidad española "a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil" tras el doble terremoto en el país latinoamericano.

A través de un comunicado, en esa línea, han pedido a los ciudadanos españoles que verifiquen el estado de todas las personas de su entorno, especialmente niños, adultos y personas de movilidad reducida, y que revisen si su vivienda o lugar de trabajo "presenta daños estructurales".

"Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacue a un lugar seguro", han incidido.

De la misma manera, también han pedido cerrar, "si es posible y de forma segura", el suministro de gas y electricidad "para prevenir accidentes", además de mantenerse alejado de ventanas, fachadas, postes, árboles, cables eléctricos y cualquier estructura que pueda desprenderse.

Además, también han insistido en no utilizar ascensores en el caso de evacuación, sino bajar por las escaleras. Entre las recomendaciones del Consulado, tener preparado una linterna, agua, medicamentos esenciales y sus documentos importantes "en caso de una eventual réplica".

En medio de la emergencia, igualmente, han solicitado que se utilice mensajes de texto o 'WhatsApp' para comunicarse con la familia y evitar gestionar la congestión de las redes telefónicas, además de mantenerse informado solo a través de canales oficiales.