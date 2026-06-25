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La polémica está sobre la mesa tras las duras declaraciones que ha hecho públicas Natalia Ferviú sobre su experiencia en 'Cámbiame' con Pelayo Díaz.

La televisiva lanzó dardos contra el colaborador y no dudó en decir que se sintió "tracionada". Calificó a Díaz de "mal compañero", lo que hizo que este contraatacase y decidiese tildarlo de lo mismo.

Los dardos de González a Ferviú

Pero ahora ha sido Paloma González quien ha roto su silencio. La estilista, lejos de quitarle leña al fuego, decide salir en defensa de su compañero en el mítico programa y tilda a Ferviú de "cínica".

"No me dio ni la oportunidad de ser compañera, el primer día del progrmama me lió aquella emboscada...", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Paloma González cree además que Natalia Ferviú es una "feminista de pastel". "Es mucho mejor la gente que no va con eslóganes, me pueden decir muchas cosas, pero mentirosa no soy", lanza González en el 'El tiempo justo'.