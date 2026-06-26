Equipo Outdoor 26 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio, Vicente Romero, se han escapado de vacaciones mientras esperan sus resultados más importantes

Adara Molinero confiesa cómo es la convivencia con Vicente Romero tras dar el paso más importante de su relación

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Adara Molinero y Vicente Romero han elegido Fuerteventura para desconectar. La pareja lleva casi un año juntos y lo que empezó como un tonteo en redes ha ido a toda velocidad: convivencia desde febrero, cuenta bancaria común en primavera y un proyecto de vida en común que este verano necesitaba una pausa al sol. El destino elegido ha sido el Lagoon Beach Club de Costa Calma, un espacio con piscina tipo laguna, hamacas, camas balinesas, gastrobar al borde del agua y playa natural al fondo.

"No sabéis cómo necesitaba estas vacaciones con mi canario", ha escrito Adara en sus redes. El apodo le cuadra a Vicente, futbolista natural de Canarias, y hay algo especialmente redondo en que la escapada haya aterrizado precisamente en las islas. Un plan que encaja y un viaje que, en su caso, iba mucho más allá de descansar. Y es que la influencer lleva meses siendo muy transparente con sus seguidores sobre un proceso personal que tiene mucho peso, y el tono de ese mensaje lo dice todo: había llegado el momento de parar.

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Las imágenes tienen fácil ubicación: la piscina de arena clara y agua cristalina del club, que a vista de cámara parece playa de verdad aunque no lo sea. Chapuzón, hamaca, cama balinesa con dosel y vuelta a empezar. El resto del día ha seguido ese ritmo: alguna copa fresquita, ella tumbada al sol y ese "no me levanto ni loco" que el lugar casi te obliga a sentir.

Adara también ha reconocido, con humor, que se ha quemado "hasta el alma", que no está orgullosa y que al día siguiente toca cero sol, aunque el precio de un día entero entre el agua y las hamacas era bastante predecible. La jornada terminaba de la mejor manera posible: "Ahora duchita y a cenar con mi amor". Para eso también están las vacaciones.

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Adara y Vicente llevan meses intentando ser padres sin éxito y hace unas semanas dieron el paso de acudir a una clínica de fertilidad. El 30 de junio recibirán los resultados de unas pruebas muy importantes: si salen bien, podrán empezar el tratamiento de fecundación in vitro. La influencer lo ha contado con mucha honestidad a lo largo de todo el proceso. "Ahora mismo estamos en esa espera que se hace eterna, pero con mucha ilusión y esperanza". Mientras la espera se alarga, mejor hacerla así: con sol, agua y su canario.